Al buscar un televisor nuevo es común encontrarse con dos tecnologías que aparecen constantemente entre las opciones de gama media y alta: OLED y QLED. Aunque sus nombres son parecidos, funcionan de manera diferente y ofrecen ventajas distintas en aspectos como brillo, contraste, colores, diseño y consumo.

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La principal diferencia está en la forma en que cada pantalla produce la imagen. Los televisores OLED utilizan píxeles autoemisivos, es decir, cada píxel puede producir su propia luz y apagarse de manera independiente. Los QLED utilizan una retroiluminación LED acompañada de una capa de puntos cuánticos (Quantum Dots) para mejorar principalmente el brillo y la reproducción del color.

¿Qué es una pantalla OLED?

OLED significa Organic Light-Emitting Diode o diodo orgánico de emisión de luz.

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A diferencia de un televisor LED tradicional o QLED, un panel OLED no necesita una fuente de retroiluminación independiente. Cada píxel puede iluminarse o apagarse individualmente.

Esta característica permite conseguir negros profundos y un contraste muy elevado, porque cuando un píxel debe mostrar negro puede apagarse por completo.

Otra consecuencia es que los televisores OLED pueden tener diseños muy delgados, ya que no necesitan una matriz de iluminación posterior como los televisores basados en LED.

¿Qué es una pantalla QLED?

QLED significa Quantum Dot Light-Emitting Diode.

Aunque el nombre puede generar confusión, un televisor QLED sí utiliza retroiluminación. Su diferencia está en la incorporación de una capa de puntos cuánticos que ayuda a producir colores más precisos y un alto nivel de brillo.

Los Quantum Dots son materiales semiconductores de tamaño nanométrico que interactúan con la luz de la retroiluminación para producir diferentes colores.

Por eso, los televisores QLED suelen destacar especialmente en brillo y reproducción del color, características que pueden resultar útiles en habitaciones con mucha iluminación.

¿Cuál tiene mejor calidad de imagen: OLED o QLED?

No existe una respuesta que se pueda aplicar a todos los televisores.

OLED tiene una ventaja técnica importante en contraste y niveles de negro, porque cada píxel puede apagarse individualmente. Esto resulta especialmente visible en escenas oscuras, películas y contenidos con alto contraste.

QLED destaca por su capacidad de ofrecer altos niveles de brillo y colores intensos, algo que puede ser especialmente útil cuando el televisor se utiliza durante el día o en una habitación con mucha luz.

Por eso, elegir entre OLED y QLED también depende del espacio donde estará instalado el televisor.

¿OLED o QLED para ver películas?

Para quienes suelen ver películas en una habitación oscura, las características de OLED pueden resultar especialmente atractivas. Al poder apagar individualmente sus píxeles, esta tecnología puede mostrar negros muy profundos y mantener una diferencia marcada entre las zonas oscuras y las iluminadas de una escena.

QLED también puede ofrecer una excelente experiencia cinematográfica, especialmente en modelos con sistemas de retroiluminación avanzados.

En este punto es importante no confundir QLED con Neo QLED. Esta última tecnología incorpora retroiluminación Mini LED, que permite controlar la iluminación en un mayor número de zonas y mejorar el contraste respecto de sistemas QLED convencionales.

¿OLED tiene problemas de quemado de pantalla?

El llamado burn-in o quemado de pantalla se refiere a la aparición permanente de marcas asociadas a elementos estáticos que permanecen durante periodos prolongados. Es un aspecto que debe tenerse en cuenta al evaluar un televisor OLED, especialmente si se utilizará durante muchas horas con elementos estáticos.

Los fabricantes han incorporado diferentes tecnologías y funciones para reducir este riesgo. Samsung, por ejemplo, señala que sus televisores OLED incorporan sistemas destinados a gestionar el brillo y prevenir el burn-in.

Los televisores QLED, por su tecnología de retroiluminación y panel, no presentan el mismo tipo de riesgo de burn-in asociado a los píxeles autoemisivos OLED. Samsung destaca precisamente este aspecto al hablar de la durabilidad de sus televisores QLED.

Entonces, ¿qué es mejor: OLED o QLED?

La elección depende principalmente de las condiciones de uso.

OLED puede ser una alternativa interesante para quienes priorizan negros profundos, contraste elevado, diseño delgado y una experiencia especialmente enfocada en películas y contenidos vistos en ambientes oscuros.

QLED puede ser una alternativa adecuada para quienes buscan altos niveles de brillo, colores intensos y un televisor destinado a una habitación con bastante iluminación.

Además, no basta con comparar las siglas. Entre dos televisores OLED pueden existir grandes diferencias de brillo, procesamiento, frecuencia de actualización, sonido y funciones. Lo mismo ocurre entre diferentes modelos QLED.

Por eso, antes de comprar un televisor conviene revisar el modelo concreto, tamaño, resolución, brillo, frecuencia de actualización, conexiones y precio, además de la tecnología del panel.

En resumen, OLED y QLED no son simplemente dos nombres para la misma tecnología. OLED utiliza píxeles autoemisivos para controlar individualmente la luz, mientras QLED combina retroiluminación con puntos cuánticos para potenciar principalmente el brillo y el color.

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