Por: El Espectador

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En noviembre de 2023, una inesperada señal del espacio captó la atención de la comunidad científica internacional. Los dos detectores estadounidenses conocidos como LIGO reportaron la identificación de ondas gravitacionales bajo el nombre de GW231123. Según publicaron más adelante los responsables del hallazgo, la señal correspondía a la fusión de dos agujeros negros colosales, cuyos tamaños desafían la comprensión que la ciencia tiene hasta la fecha sobre cómo estos objetos se forman. Los expertos estimaron que las masas de los agujeros negros alcanzaban aproximadamente 100 y 140 veces la masa del Sol, una dimensión considerablemente mayor a lo observado antes. Este hecho sorprendió porque, de acuerdo con las teorías actuales, resultaba inexplicable la existencia de agujeros de tal tamaño en ese contexto.

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Para tratar de resolver el misterio, un grupo de investigadores se dedicó a analizar lo que ocurrió durante esta fusión y, a través de un artículo publicado en The Astrophysical Journal Letters, presentaron una hipótesis innovadora, aún sin confirmación definitiva. De acuerdo con el Albert Einstein Institute, donde trabajan los autores, hay una posible distorsión en la percepción del tamaño real de los agujeros negros. En un comunicado oficial, explicaron que "la señal podría haber sido amplificada por una galaxia y difractada por un objeto en su interior, lo que haría que los agujeros negros parecieran más masivos de lo que realmente son".

El fenómeno al que hacen referencia es el denominado efecto de lente gravitacional. En términos sencillos, se trata de la desviación y amplificación de la luz o, en este caso, de las ondas gravitacionales, mientras pasan cerca de objetos muy masivos, como galaxias o cúmulos estelares. Este efecto puede generar "múltiples imágenes de una misma fuente astrofísica", señalaron los expertos. El jefe de grupo Miguel Zumalacárregui indicó que lo mismo que sucede con la luz puede ocurrir con las ondas gravitacionales: su trayectoria se distorsiona y, con ello, la información que puede percibirse desde la Tierra.

Si el efecto de lente gravitacional hubiera estado presente en GW231123, podría justificar las dimensiones reportadas de los agujeros negros. Los cálculos sugieren que la señal fue desviada por un objeto cuya masa oscila entre 190 y 850 veces la del Sol, distorsionando la interpretación original. Además, la galaxia donde sucedió la fusión habría contribuido a modificar la percepción del evento. No obstante, hasta el momento no se ha detectado ninguna señal que, de forma inequívoca, haya sido afectada por lentes gravitacionales en los registros de LIGO. GW231123 permanece como un candidato relevante, aunque hace falta avanzar tecnológicamente para confirmar esta hipótesis. Mientras tanto, el análisis invita a seguir estudiando cómo se propagan y perciben las señales astrofísicas en el universo.

¿Qué es el efecto de lente gravitacional en las ondas gravitacionales?

El efecto de lente gravitacional es un fenómeno por el cual la trayectoria de la luz o de las ondas gravitacionales se desvía y amplifica cuando pasa cerca de un objeto masivo, como una galaxia. En el caso expuesto por el Albert Einstein Institute, este efecto pudo hacer que la señal GW231123 pareciera provenir de agujeros negros más grandes de lo que realmente eran.

¿Por qué es importante la hipótesis sobre la señal GW231123 para entender la formación de los agujeros negros?

La hipótesis de que la señal GW231123 pudo estar distorsionada por una lente gravitacional es relevante porque ofrecería una explicación alternativa al origen inusualmente masivo de los agujeros negros detectados. Si se confirma, podría ayudar a mejorar la comprensión sobre la formación de estos objetos y el impacto de la dispersión de ondas gravitacionales a través del universo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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