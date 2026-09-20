Por: ENCAJAGAMER | Pulzo.com

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Lo hace con un título que abraza la madurez narrativa y pule su combate hasta el extremo, aunque en el camino tropieza al intentar inventarse nuevas mecánicas de exploración.

Una narrativa oscura sin ataduras de facción

El mayor triunfo de esta entrega radica en su estructura argumental. El epicentro del juego es Dagsion, la capital donde se celebran los Juegos Heroicos, y el punto de encuentro de cuatro protagonistas que rompen el molde: Theodora, Cai, Leda y Dietrich. Sus historias están plagadas de grises morales y giros argumentales mucho más oscuros de lo que la saga nos tenía acostumbrados.

La genialidad aquí es la libertad. Atrás quedó la obligación de jurar lealtad a una sola bandera desde el inicio; ahora puedes pivotar entre las cuatro campañas desde la sala común en el momento que decidas. Este diseño dinámico es vital para no quemarse, sobre todo considerando que completar cada senda al cien por ciento puede devorar fácilmente unas 40 horas de tu vida.

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Pólvora y estrategia de tablero

Cuando pisas la arena de combate, el juego demuestra por qué es el rey del género. La clásica cuadrícula regresa, pero el entorno está más vivo que nunca, exigiendo que leas el terreno para no acabar aniquilado. Los objetivos de las misiones en el coliseo mutan sobre la marcha, manteniéndote siempre al borde del asiento.

A este cóctel se suma la llegada de las armas de fuego. No rompen el juego, sino que añaden una capa de gestión de recursos fascinante: son brutales para asegurar golpes críticos, pero se rompen con la mirada. Saber en qué turno exacto jalar el gatillo se convierte en una decisión de vida o muerte.

Un deleite audiovisual a ritmo de guitarra

Técnicamente, el hardware de la Switch 2 le sienta de maravilla. Los rostros de los personajes, a medio camino entre el fotorrealismo y el anime, cuentan con un repertorio de microexpresiones que le inyectan muchísima naturalidad a los diálogos sociales. A nivel de rendimiento, los 30 cuadros por segundo son rocosos e inamovibles, un estándar perfectamente disfrutable para el ritmo pausado del ajedrez digital.

Lo que verdaderamente se roba el show es su identidad artística. Toda la obra respira un aire fuertemente mediterráneo, coronado por una banda sonora espectacular donde la guitarra y el compás del flamenco dictan el ritmo de las batallas. Además, la integración del Joy-Con 2 a modo de ratón vertical para navegar por el tablero resulta ser un añadido comodísimo y preciso para las partidas en el televisor.

Con sus luces deslumbrantes y sus sombras experimentales, este nuevo capítulo demuestra que la franquicia tiene cuerda para rato y sabe reinventarse donde de verdad importa.

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