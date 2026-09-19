Por: El Espectador

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Un grupo de científicos logró identificar el exoplaneta más joven jamás registrado, utilizando información proveniente de varios observatorios astronómicos, entre ellos dos de los más importantes ubicados en Chile. El hallazgo fue detallado recientemente en The Astrophysical Journal Letters y ofrece la oportunidad de observar en tiempo real cómo se forma un planeta, un proceso que hasta ahora solo podía reconstruirse a partir de sistemas mucho más antiguos.

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El planeta, nombrado Elias 2-24 b, es un gigante con dimensiones aproximadas a las de Júpiter y se encuentra a 450 años luz de la Tierra. Su corta edad, estimada en menos de un millón de años, lo convierte en un caso excepcional para la investigación científica. De acuerdo con el equipo, liderado por Andrea Bernardi, estudiante de doctorado en la Universidad Diego Portales de Chile, lo extraordinario de este hallazgo es que el planeta todavía se encuentra sumando polvo y material de su entorno, proceso conocido como acreción. Las observaciones permitieron confirmar que Elias 2-24 b está rodeado por un disco de gas y polvo, signo claro de que aún no ha completado su formación.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron durante ocho años imágenes recabadas por el Observatorio WM Keck en Hawái, el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral, ambos en Chile. Lucas Cieza, coautor del estudio, explicó que combinar los datos de estos observatorios fue determinante para confirmar la existencia de Elias 2-24 b, ya que sus señales estaban cerca del límite de lo que puede detectar la tecnología actual.

El estudio respalda una teoría clave de la formación de planetas: la presencia de huecos en los discos protoplanetarios—las grandes nubes de gas y polvo que rodean a las estrellas jóvenes—indica que allí puede estar gestándose un planeta. Este fenómeno, fundamental para comprender la evolución de los sistemas planetarios, nunca antes había sido documentado en una etapa tan temprana como en el caso de Elias 2-24 b. Cieza destacó que, mientras el sistema solar tiene miles de millones de años y solo se puede estudiar de forma retrospectiva, sistemas jóvenes como este permiten analizar el proceso mientras está sucediendo.

Observar la evolución de Elias 2-24 b durante los próximos años será clave para resolver uno de los misterios más grandes de la astrofísica moderna: cómo se forman los sistemas planetarios similares al nuestro.

¿Cómo fue descubierto el exoplaneta más joven y qué papel jugaron los observatorios chilenos en su hallazgo?

Elias 2-24 b fue detectado gracias a la colaboración de varios observatorios, incluidos el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y el Very Large Telescope (VLT), ambos localizados en Chile. Durante ocho años los científicos recopilaron, contrastaron y analizaron datos de diferentes fuentes, para finalmente identificar y confirmar la existencia de este planeta en formación.

¿Qué es un disco protoplanetario y por qué es fundamental en la formación de planetas?

Un disco protoplanetario es una estructura de gas y polvo que rodea a las estrellas jóvenes. Es en estos discos donde se acumula material y donde, según los científicos, comienzan a formarse los planetas cuando el material se aglutina hasta alcanzar suficiente masa. La observación directa de estos procesos, como en el caso de Elias 2-24 b, aporta información única sobre el origen de los planetas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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