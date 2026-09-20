Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha decidido convertir la seguridad en uno de los pilares más relevantes de su mandato, enfocando sus esfuerzos en transformar la política en esta materia durante su periodo en la Casa de Nariño. Desde los primeros días de gobierno, se han revelado algunos lineamientos sobre la dirección que tomará su administración: extradiciones, lucha decidida contra los grupos armados y una ofensiva fuerte contra las economías ilegales. De acuerdo con El Espectador, estas acciones forman parte de un paquete más grande que tiene como objetivo constituir una política integral para los próximos cuatro años.

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Actualmente, los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara, lideran la construcción de esta iniciativa. El trabajo de ambos funcionarios consiste en unificar todos los componentes de la propuesta en un solo texto, el cual deberá pasar por el análisis del Congreso, tal como ha informado El Espectador. Además, este planteamiento debe estar coordinado con la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, una prioridad que se ha consolidado a partir de la alianza que sostiene Colombia con el gobierno de Donald Trump bajo la estrategia del Escudo de las Américas. Este enfoque binacional define, en buena medida, las áreas de atención y los ajustes que necesitará el proyecto para ser aprobado en el Legislativo.

Dentro del Palacio de Nariño se observa una dinámica activa en torno a estos temas. La propuesta de seguridad ha estado presente desde la campaña presidencial y ha marcado el ritmo de los discursos de Abelardo de la Espriella. Esta intención fue analizada en la última edición de La Mesa Redonda de El Espectador, donde se examinó en detalle cómo el Ejecutivo ha ido delimitando su estrategia de seguridad en estas semanas iniciales de gobierno. De este modo, los primeros avances y declaraciones sirven como antesala de lo que podría ser una de las mayores transformaciones en materia de seguridad de los últimos años en Colombia.

¿En qué consiste la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella?

La política de seguridad impulsada por Abelardo de la Espriella está orientada a combatir de manera frontal a los grupos armados y las economías ilegales, además de fortalecer el uso de la extradición como herramienta judicial. Esta propuesta, en construcción por los ministros de Justicia e Interior, busca consolidarse como una iniciativa integral que pase el filtro del Congreso y responda a compromisos asumidos con Estados Unidos, según ha detallado El Espectador.

¿Cómo influye la estrategia del Escudo de las Américas en la política de seguridad?

La llamada estrategia del Escudo de las Américas, enmarcada en la cooperación entre Colombia y el gobierno de Estados Unidos, especialmente bajo el mandato de Donald Trump, define las prioridades y condicionamientos que debe cumplir el nuevo plan de seguridad. De acuerdo con El Espectador, este enfoque internacional será esencial para la aprobación legislativa y la efectividad de la propuesta gubernamental en materia de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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