Por: Caracol TV

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La estación espacial china Tiangong ha dejado huella recientemente al incorporar la primera freidora de aire especialmente desarrollada para el entorno espacial, en el marco de una modernización notable de su equipamiento culinario. Además de este electrodoméstico, la estación cuenta ahora con un microondas inteligente y un dispensador de agua adaptados para funcionar eficientemente en órbita. Según Liu Weibo, especialista del Centro de Astronautas de China y citado por la agencia oficial Xinhua, estos avances permiten que los taikonautas —como se conocen los astronautas chinos— disfruten de una alimentación variada, caliente y lista en tan solo veinte minutos durante sus extensas misiones fuera de la Tierra.

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Esta freidora de aire caliente fue diseñada con un sistema específico para eliminar el vapor producido al cocinar, evitando problemas en la atmósfera controlada de la estación. Con ella, los tripulantes ahora pueden preparar platos como alitas de pollo, filetes o incluso tarta, ampliando así el abanico de opciones gastronómicas en el espacio. Liu explicó estos desarrollos durante una conferencia de medicina aeroespacial realizada en Tianjin, al norte de China, donde destacó que estos dispositivos también buscan mantener la moral y el bienestar psicológico de los astronautas, al permitirles disfrutar de comidas similares a las preparadas en la Tierra.

El microondas inteligente, de acuerdo con la misma fuente, cuenta con un sistema de seguridad que bloquea cualquier posible fuga, lo que reduce riesgos y optimiza el gasto energético al recalentar la comida. Por su parte, el dispensador de agua ha sido adaptado para ofrecer un uso eficiente en las complejas condiciones de microgravedad. Todo esto se integra a un plan nutricional renovado, el cual ofrece un menú rotativo de diez días y acceso a más de 200 ingredientes, entre los que se incluyen verduras frescas, frutos secos, carnes, pasteles y yogur fermentado dentro de la propia estación. Así, los taikonautas pueden mantener una dieta balanceada y variada a lo largo de las misiones.

La estación espacial Tiangong, cuyo nombre significa 'Palacio Celestial' en idioma chino, está diseñada para una vida útil mínima de diez años y podría ser la única estación espacial habitada cuando la Estación Espacial Internacional concluya sus operaciones hacia finales de la década. Actualmente, uno de los tripulantes permanecerá hasta un año completo a bordo, evidencia del compromiso de Pekín con el desarrollo de su programa espacial. Entre los recientes logros del país también se encuentran la construcción de la estación, la misión lunar Chang'e y la preparación para una futura llegada tripulada a la Luna antes de 2030, según reportó la Agencia EFE.

¿Cómo es el menú y la alimentación de los astronautas en la estación espacial china Tiangong?

De acuerdo con información citada por Xinhua y la Agencia EFE, los taikonautas cuentan con un menú que rota cada diez días y da acceso a más de 200 ingredientes, incluyendo carnes, verduras frescas, frutos secos, pasteles y yogur fermentado en la estación. La renovación de la cocina espacial y los electrodomésticos inteligentes buscan garantizar comidas más frescas, calientes y variadas.

¿Qué mejoras tecnológicas se implementaron en la cocina espacial de la Tiangong?

Las fuentes señalan que la estación espacial incorporó una freidora de aire con eliminador de vapor, un microondas inteligente que bloquea fugas y ahorra energía, así como un dispensador de agua adaptado para la órbita. Estos avances apuntan a ofrecer mayor comodidad y seguridad a los astronautas durante sus estancias prolongadas en el espacio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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