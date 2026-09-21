Por: EL PILON SA

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Colombia ha comenzado a destacarse en el escenario mundial por su uso de herramientas de inteligencia artificial (IA), una tendencia que no pasa desapercibida y que está marcando diferencias importantes, tanto en la educación como en el desarrollo nacional. Según cifras presentadas para 2025, el país ocupa el puesto 21 a nivel global en el uso de estas tecnologías, registrando 1.770 millones de visitas a plataformas de IA, lo que representa un significativo 1,4 % del tráfico global. A nivel mundial, la adopción creció un 46 % en apenas un año, lo que indica que no se trata solo de una moda pasajera, sino de un fenómeno que está transformando la manera en que trabajamos, aprendemos y creamos.

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El avance en la adopción de inteligencia artificial en Colombia se refleja de manera evidente en el ámbito educativo. De acuerdo con el estudio PISA 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 56 % de los estudiantes colombianos de 15 años utiliza herramientas de IA al menos una vez por semana para actividades relacionadas con el aprendizaje, como la realización de tareas, la comprensión de temas o la búsqueda de explicaciones. Esta cifra, que es la más alta de América Latina, supera en 10 puntos porcentuales el promedio de la OCDE, que está en el 46 %. Estos datos muestran que la inteligencia artificial no solo se ha incorporado en la vida cotidiana, sino que se está volviendo parte fundamental del proceso educativo.

El interés en la IA también se ha trasladado a las decisiones estratégicas del país. Esta semana se anunció que David Vélez, fundador de Nubank, fungirá como asesor en inteligencia artificial para el Gobierno colombiano. El nombramiento representa una señal contundente de que el país busca consolidar la IA como una apuesta nacional, más allá del uso individual o empresarial, transformándola en un eje clave para el desarrollo.

Sin embargo, el gran reto está en pasar de la simple adopción a la apropiación consciente y creativa de la tecnología. El verdadero valor de la inteligencia artificial no radica únicamente en usarla para facilitar tareas cotidianas, sino en lograr que los colombianos aprendan a emplearla para pensar de manera diferente, tomar mejores decisiones y desarrollar propuestas originales. Así como pasó con la llegada de internet, el desafío no termina con el acceso, sino que apenas comienza: es necesario entender y aprovechar el potencial de la IA para fomentar la creatividad, la investigación y la competitividad en las distintas regiones del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo están usando la inteligencia artificial los estudiantes en Colombia, según la OCDE?

De acuerdo con el estudio PISA 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 56 % de los estudiantes colombianos de 15 años usa herramientas de inteligencia artificial al menos una vez por semana para realizar tareas escolares, comprender temas académicos o buscar explicaciones. Esta cifra refleja que Colombia ocupa el primer lugar en América Latina en cuanto a la frecuencia de uso educativo de la IA.

¿Qué significa convertir la adopción de IA en Colombia en progreso real?

Convertir la adopción de IA en progreso real implica que el país no solo se limite a usar la tecnología para agilizar tareas rutinarias, sino que aproveche su potencial para impulsar el pensamiento crítico, mejorar la toma de decisiones y crear nuevas soluciones. El reto es que la IA se traduzca en avances en creatividad, investigación y desarrollo competitivo, beneficiando a todas las regiones del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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