Elegir un televisor no depende únicamente de cuántas pulgadas tenga. La resolución de la pantalla también es determinante para saber qué tan detallada se verá una película, una serie, un partido o un videojuego. Sin embargo, que un televisor tenga una resolución más alta no significa necesariamente que sea la opción más conveniente para todas las personas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: OLED vs. QLED: diferencias, ventajas y qué cambia realmente en la imagen de un televisor)

Actualmente es posible encontrar televisores con resolución HD, Full HD, 4K y 8K, aunque existen diferencias importantes entre cada estándar y en la cantidad de contenido disponible para aprovecharlos.

¿Qué es la resolución de un televisor?

La resolución indica la cantidad de píxeles que forman la imagen de una pantalla. Se expresa mediante dos números: el primero corresponde a los píxeles horizontales y el segundo a los verticales.

Lee También

Por ejemplo, un televisor Full HD tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles, mientras que uno 4K UHD alcanza 3840 x 2160 píxeles. Esto significa que un TV 4K tiene aproximadamente 8,3 millones de píxeles, cuatro veces más que un Full HD.

Estas son las resoluciones más comunes:

Resolución Píxeles Cantidad aproximada HD 1280 x 720 0,9 millones Full HD 1920 x 1080 2,1 millones 4K UHD 3840 x 2160 8,3 millones 8K UHD 7680 x 4320 33,2 millones

La resolución 8K tiene cuatro veces más píxeles que 4K y 16 veces más que Full HD.

¿Cuál es la mejor resolución para un televisor?

Si la pregunta es exclusivamente cuál ofrece mayor resolución, la respuesta es 8K. Sin embargo, para elegir un televisor no basta con buscar el número más alto.

Para la mayoría de los usuarios, 4K UHD representa una opción muy completa, especialmente en televisores medianos y grandes. Esta resolución ofrece cuatro veces más píxeles que Full HD y actualmente existe una amplia oferta de contenido 4K en servicios de ‘streaming’ y plataformas como YouTube.

El 8K ofrece mayor resolución sobre el papel, pero la cantidad de contenido producido y distribuido de forma nativa en 8K continúa siendo limitada. Por eso, tener un televisor 8K no significa que todo lo que se vea en él vaya a estar disponible originalmente en esa resolución.

¿4K es mejor que Full HD?

En términos de resolución, sí. Un televisor 4K tiene 3840 x 2160 píxeles, frente a los 1920 x 1080 de Full HD. La diferencia puede ser especialmente apreciable en pantallas grandes y cuando se observa el televisor desde una distancia que permite distinguir mejor los detalles. Samsung señala que el tamaño de la pantalla y la distancia de visualización influyen en cuánto se percibe la diferencia entre resoluciones.

Por eso, comprar un TV grande con una resolución inferior puede hacer que las limitaciones del contenido sean más visibles.

¿Vale la pena comprar un TV 8K?

Depende del uso que se le vaya a dar. Un televisor 8K ofrece una resolución de 7680 x 4320 píxeles, pero actualmente existe menos contenido nativo en 8K que en 4K. Por esa razón, una persona que principalmente consume televisión, películas, series, deportes y contenido de ‘streaming’ debe tener en cuenta cuánto material podrá aprovechar realmente en esa resolución.

Además, algunos televisores utilizan tecnologías de procesamiento o escalamiento para mejorar la apariencia de contenidos que originalmente tienen una resolución inferior. Esto no significa que el contenido haya sido grabado originalmente en 8K.

¿Qué resolución debe tener un TV de 32 pulgadas?

Para televisores pequeños, la diferencia entre resoluciones puede ser menos evidente dependiendo de la distancia desde la que se observe la pantalla. Samsung Colombia señala que los televisores HD pueden resultar adecuados para equipos pequeños de 32 pulgadas o menos, mientras que Full HD puede ser una alternativa para televisores de mayor tamaño.

No obstante, el tamaño por sí solo no determina qué resolución debe tener un televisor: también importan la distancia de visualización y el tipo de contenido.

¿Qué resolución es mejor para un TV de 55 pulgadas o más?

En pantallas grandes, una mayor resolución permite mantener una mayor cantidad de detalle. Samsung indica que 4K UHD es especialmente apropiado para televisores de 55 pulgadas o más, así como para videojuegos y contenidos disponibles en 4K.

Por eso, para un televisor grande destinado principalmente a películas, series, deportes o videojuegos, 4K es una resolución que permite aprovechar mejor el tamaño de la pantalla.

¿4K y UHD son lo mismo?

En televisores, los términos 4K UHD y UHD suelen utilizarse para referirse a la resolución de 3840 x 2160 píxeles. Samsung y LG utilizan esta denominación para sus televisores 4K.

No debe confundirse con la resolución 4K utilizada en determinados ámbitos profesionales del cine, que puede tener una resolución horizontal ligeramente diferente.

¿La resolución es lo mismo que OLED, QLED o LED?

No. Esta es una de las confusiones más frecuentes al comprar un televisor. 4K, Full HD y 8K describen la resolución, es decir, la cantidad de píxeles de la imagen. En cambio, términos como OLED, QLED o LED hacen referencia a tecnologías de pantalla o retroiluminación.

Por eso puede existir un televisor OLED 4K o un televisor LED 4K. La resolución y la tecnología del panel son características diferentes.

¿Qué resolución conviene elegir?

La elección depende principalmente del tamaño del televisor, la distancia desde la que se verá y el contenido que se consume.

HD: puede ser suficiente para televisores pequeños y usos básicos.

Full HD: ofrece mayor detalle y continúa siendo una alternativa para determinados tamaños y contenidos.

4K UHD: ofrece una resolución de 3840 x 2160 y una amplia disponibilidad de contenido compatible.

8K: ofrece la mayor resolución, pero actualmente existe menos contenido nativo disponible.

Por eso, más resolución no siempre significa una diferencia visible proporcionalmente mayor. Para elegir un televisor conviene revisar conjuntamente resolución, tamaño de pantalla, distancia de visualización, tecnología del panel, brillo, frecuencia de actualización y el tipo de contenido que se consume.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.