Por: El Espectador

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Los habitantes de algunos sectores del norte y occidente de Bogotá, así como de los municipios de Cajicá y Chía, podrían experimentar cambios temporales en el color del agua durante los próximos días. Esta situación es consecuencia directa de trabajos operativos impulsados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que anunció la necesidad de realizar ajustes en la red hidráulica para permitir el cambio de dos válvulas ubicadas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc.

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De acuerdo con la EAAB, aunque la intervención principal se llevará a cabo en octubre, los cambios más notorios en la apariencia del agua podrían presentarse entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre. Los sectores que podrían verse afectados incluyen Cajicá y Chía, además de dos zonas relevantes de la capital: el norte, desde la calle 119 hasta el límite norte de la ciudad, en el tramo comprendido entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, y el occidente, entre la calle 127 y la autopista Sur, desde la carrera 68 hasta el río Bogotá. Es importante señalar que no todos los hogares en estas áreas experimentarán el cambio simultáneamente ni con la misma intensidad.

La EAAB explicó que, para poder adelantar las obras, será necesario aumentar temporalmente el caudal proveniente de la Planta Francisco Wiesner y disminuir el flujo de agua proveniente de Tibitoc. Estos movimientos en la oferta de agua pueden remover sedimentos acumulados en el interior de las tuberías, lo que ocasionalmente modifica la apariencia del agua. Sin embargo, los técnicos de la empresa aseguraron que la variación en el color no compromete la potabilidad. Mientras duren las maniobras, la entidad monitoreará los reportes e intervendrá puntos específicos mediante el lavado de redes cuando sea necesario.

Para los usuarios que lleguen a notar el agua con coloración alterada, la EAAB recomienda abrir la llave y dejar correr el agua hasta que esta vuelva a su transparencia habitual, revisar el color antes de lavar prendas blancas y reportar cualquier irregularidad a través de la Acualínea 116 o por medio de las redes sociales oficiales. Además, pidió colaborar permitiendo que el personal autorizado descargue agua desde los hidrantes durante jornadas de limpieza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cambia el color del agua potable durante los trabajos en Tibitoc?

El color del agua potable puede variar de manera temporal debido a los movimientos en los caudales internos, provocados por el cambio de válvulas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, de acuerdo con la EAAB. Estos ajustes remueven sedimentos acumulados en las tuberías, alterando momentáneamente la apariencia del líquido sin comprometer su potabilidad.

¿Qué acciones recomienda la EAAB a quienes reciban agua con coloración en Bogotá, Cajicá y Chía?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aconseja dejar correr el agua hasta que sea transparente, verificar su color antes de lavar ropa blanca, reportar cualquier cambio a la Acualínea 116 y facilitar el trabajo de los operarios durante el proceso de limpieza de las redes hidráulicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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