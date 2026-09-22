Por: Portal Bogotá

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El martes 22 de septiembre de 2026 se llevará a cabo en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, conocida como FUGA, un evento que resalta el papel de las mujeres en el arte y busca transformar la percepción pública sobre quienes realizan actividades sexuales pagadas. Organizada en el marco del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la jornada contará con la participación de mujeres vinculadas a los procesos de Casa de Todas, quienes serán las protagonistas de distintas expresiones artísticas como fotografía, música y teatro. Esta iniciativa pretende ampliar el acceso de estas mujeres a escenarios culturales de la ciudad y, al mismo tiempo, cuestionar y transformar los estigmas arraigados en torno a sus actividades y contextos de vida, de acuerdo con lo comunicado en el portal oficial de Bogotá.

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Durante el evento, las participantes compartirán fotografías tomadas por ellas mismas y se presentarán distintas intervenciones musicales a cargo de tres mujeres que hacen parte de estos procesos. Además, se presentará ‘Las que no fueron silencio’, una obra teatral creada de manera colectiva a partir de las experiencias y reflexiones de sus protagonistas. Esta obra nace de la colaboración entre Crea, el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y Casa de Todas. La puesta en escena pretende mostrar a las mujeres más allá de los prejuicios, resaltando sus capacidades, talentos y proyectos, aspectos que tradicionalmente han sido opacados por la discriminación.

El festival incluirá también espacios de creación y memoria, entre ellos la elaboración de un amuleto simbólico y actividades de reflexión sobre los derechos de estas mujeres. Todo esto hace parte del trabajo liderado por la Secretaría Distrital de la Mujer, en el marco de la Política Pública para las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas 2020–2029, diseñada para reconocer y defender sus derechos.

Casa de Todas, un centro especializado perteneciente a esta estrategia, se encarga de brindar acompañamiento jurídico, psicosocial y de trabajo social, reconociendo la autonomía de las mujeres para decidir respecto a su proyecto de vida. Según los datos reportados, entre 2024 y julio de 2026, este centro ha realizado 26.274 atenciones: 10.745 provienen del área de trabajo social, 9.395 son atenciones jurídicas y 6.134 de acompañamiento psicosocial, ofrecidos tanto en la sede como a través de línea telefónica y mediante una unidad móvil en el territorio.

El Festival Movimiento Vivo 2.0 se desarrollará en el Muelle de la FUGA, en alianza con la Secretaría Distrital de Gobierno, en la Calle 10 # 3-16, entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m., consolidando un espacio transformador en favor de los derechos y la dignidad de quienes históricamente han sido marginadas.

¿Qué servicios ofrece Casa de Todas a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas?

Casa de Todas brinda atención especializada desde tres frentes: acompañamiento jurídico, apoyo psicosocial y trabajo social. Estos servicios reconocen la autonomía de cada mujer, bien sea para continuar en sus actuales oficios o para explorar nuevas alternativas, y se ofrecen en la sede, vía telefónica y mediante intervenciones territoriales a través de su unidad móvil.

¿Cómo busca transformar el Festival Movimiento Vivo 2.0 los estigmas sobre mujeres en actividades sexuales pagadas?

El Festival Movimiento Vivo 2.0, realizado en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), busca cambiar los discursos sobre mujeres que realizan actividades sexuales pagadas mediante la difusión de relatos propios, obras de teatro, música y fotografía. Al visibilizar sus talentos y proyectos, el evento pretende cuestionar los prejuicios que han conducido a su exclusión, abriendo espacios de reconocimiento colectivo y reflexión sobre derechos y autonomía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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