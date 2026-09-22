Por: Portal Bogotá

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El Equipo Bogotá se consolida como uno de los grandes protagonistas en los XIII Juegos Suramericanos de 2026. De acuerdo con información oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), tras nueve jornadas de competencia, las y los atletas bogotanos han contribuido significativamente al medallero de la delegación colombiana con un total de 26 preseas: ocho de oro, doce de plata y seis de bronce. Esta destacada participación permite que Colombia logre ubicarse en la tercera posición general, solo detrás de Brasil y Argentina, en una tabla de medallería liderada por 177 medallas para Brasil y 160 para Argentina, mientras Colombia suma 110 distinciones.

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Entre los nombres que han brillado se encuentra Santiago Vásquez Villarreal, velocista de patinaje de carreras, convertido en el principal referente en medallas doradas para Bogotá tras sumar dos oros en pruebas de pista. La diversidad de deportes en los que Bogotá suma medallas se hace evidente, pues sobresalen también Daniela Verswyvel García en esquí náutico, quien impuso su dominio en la modalidad overall femenino, y Felipe Álvarez, quien entregó la medalla de oro al país en golf individual masculino. Igualmente, Camila Valbuena, junto a su equipo de ciclismo de pista, alcanzó el oro en la persecución por equipos femenino, confirmando la versatilidad de las y los representantes capitalinos.

Las jornadas más recientes (sexta, séptima y octava) han sido las más productivas para los bogotanos, quienes obtuvieron once medallas: tres de oro gracias a Verswyvel, Álvarez y el equipo de ciclismo de pista; cinco de plata, destacando actuaciones de Johan Caicedo en boxeo y de Verswyvel nuevamente en figuras de esquí náutico; y tres de bronce, donde el esquí náutico y el voleibol femenino aportaron de manera significativa.

El listado de medallistas del Equipo Bogotá para Colombia después de nueve jornadas incluye 26 atletas o equipos en oro, plata y bronce. Esta presencia continua en el podio expone el trabajo articulado de la delegación capitalina y la importancia del apoyo institucional brindado, como lo resalta el seguimiento en redes por parte del IDRD.

En el contexto regional, la competencia por el medallero es cerrada; Brasil se mantiene líder con 71 oros, seguido por Argentina con 43 y Colombia con 39, al corte de la mitad de los juegos. Esta rivalidad refuerza la relevancia de cada medalla obtenida y el compromiso de las y los deportistas bogotanos con el país y el Distrito Capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los deportes en los que más medallas aportó el Equipo Bogotá en los Juegos Suramericanos 2026?

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el Equipo Bogotá destacó principalmente en patinaje de carreras, esquí náutico, golf, ciclismo de pista, natación y voleibol femenino. Estas disciplinas le dieron a la delegación capitalina la mayor cantidad de medallas, con atletas como Santiago Vásquez en patinaje y Daniela Verswyvel en esquí náutico sobresaliendo en el medallero.

¿Cómo fue la distribución de medallas del Equipo Bogotá entre hombres y mujeres en los Juegos Suramericanos?

Según la información publicada por el IDRD, de las 26 medallas aportadas por el Equipo Bogotá, hubo una representación significativa tanto de atletas hombres como mujeres. Cinco hombres y tres mujeres lograron oro; en plata, la proporción fue de tres hombres y nueve mujeres; en bronce, un hombre y cinco mujeres, reflejando la importancia de la participación femenina en el resultado global de la delegación bogotana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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