Por: Portal Bogotá

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Niñas, niños y adolescentes de Bogotá tendrán la oportunidad de disfrutar una semana llena de actividades lúdicas y deportivas gracias a las ‘Vacaciones Recreativas’, organizadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), de acuerdo con información publicada por el Distrito. Esta iniciativa, que tendrá lugar del tres al 10 de octubre de 2026, busca ofrecer espacios seguros de juego, diversión y movimiento principalmente en varios parques de la capital.

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El programa está segmentado en dos grandes grupos: el primero, para la infancia, dirigido a niñas y niños entre seis y 11 años, y el segundo, enfocado en la adolescencia, que acoge a jóvenes de 12 a 17 años. En ambos casos, el calendario de actividades está programado para desarrollarse durante la misma semana, permitiendo que diferentes grupos de edad tengan acceso a experiencias diseñadas según sus necesidades y gustos.

Para formalizar la asistencia a estas actividades, es indispensable cumplir con ciertos requisitos. De acuerdo con el IDRD, los padres, madres o representantes legales deberán presentar, en el punto de atención de cada parque habilitado, una certificación de afiliación activa al sistema de salud subsidiado o a una Entidad Promotora de Salud (EPS), cuya vigencia no supere los 30 días. También se exige la entrega de una fotocopia del documento de identidad y/o registro civil, así como el diligenciamiento del consentimiento informado, documento que será facilitado al momento de la inscripción en el parque correspondiente.

El proceso de inscripción se realizará únicamente de forma presencial, el sábado tres de octubre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Es necesario que una persona adulta responsable acuda a uno de los parques habilitados para llevar a cabo este trámite. Los cupos son limitados y se asignarán en el orden en que se completen las inscripciones en cada localidad, según la información oficial del IDRD.

Para conocer con precisión los parques y escenarios disponibles según la localidad, el IDRD pone a disposición su página oficial, donde se encuentra publicada la lista de lugares habilitados y detalles adicionales sobre el desarrollo de estas jornadas recreativas para la juventud bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribir a los hijos en las Vacaciones Recreativas del IDRD en Bogotá?

Para inscribir a niñas, niños o adolescentes en las Vacaciones Recreativas organizadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), usted debe acercarse de manera presencial el sábado tres de octubre de 2026, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., a los parques habilitados. Es imprescindible llevar la certificación de afiliación al sistema de salud vigente, una fotocopia del documento de identidad o registro civil del menor y diligenciar el consentimiento informado proporcionado en el parque al momento de la inscripción.

¿Cuáles son los requisitos para participar en las Vacaciones Recreativas de Bogotá?

Los requisitos exigidos por el IDRD para participar en las Vacaciones Recreativas incluyen presentar un certificado de EPS o sistema de salud subsidiado con vigencia no mayor a 30 días, una fotocopia del documento de identidad o registro civil del menor y completar el consentimiento informado que se entrega durante la inscripción presencial en el parque habilitado. Estos documentos deben ser proporcionados por un adulto responsable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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