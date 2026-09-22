Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa su esfuerzo por mantener limpia la ciudad a través de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) enfatizó la importancia de la participación ciudadana en la vigilancia del espacio público. Según UAESP, si usted presencia vehículos arrojando basura, escombros o residuos voluminosos, debe registrar lo ocurrido y reportarlo utilizando la Línea 195, opción 8. Este mecanismo permite que la ciudadanía colabore activamente en la identificación de comportamientos que deterioran el entorno urbano.

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La entidad resalta que los videos tomados por ciudadanos son herramientas clave para identificar a los responsables del arrojo de residuos. No obstante, es necesario seguir ciertos parámetros para que la evidencia sea funcional. De acuerdo con UAESP, es recomendable limpiar el lente del celular y procurar que la cámara permanezca estable durante la grabación. El objetivo principal es que el registro visual permita identificar claramente el vehículo implicado, su placa y el momento exacto en que se realiza la acción.

UAESP recomienda, además, mostrar en el video elementos del entorno para ayudar a ubicar el lugar donde sucedieron los hechos. Algunas aplicaciones móviles pueden servir para agregar fecha, hora y ubicación al registro. También se destaca que grabar durante el tiempo suficiente es esencial; no basta con registrar solo la placa, es indispensable captar la acción para vincular al vehículo con el acto irregular.

El director de la UAESP, Armando Ojeda, afirmó: “La cultura ciudadana se construye con pequeñas acciones diarias, evidenciar malas conductas que nos afectan como sociedad es determinante para construir entre todos una ciudad limpia, organizada, que respete los derechos individuales y colectivos”. La claridad y completitud en la evidencia son fundamentales para la identificación y posterior sanción de quienes infringen las normas.

UAESP recuerda que la seguridad personal es la prioridad. Por eso, recomienda no confrontar al presunto infractor ni exponerse a situaciones de peligro. Se aconseja grabar los hechos desde un lugar seguro y luego informar a través de los canales establecidos, como la Línea 195, opción 8. Estos reportes no solo permiten actuar frente a infracciones puntuales, sino que fortalecen la vigilancia y el control sobre el manejo adecuado de los residuos en Bogotá. El compromiso ciudadano resulta esencial para lograr una capital más limpia y ordenada.

¿Cómo reportar arrojo ilegal de basura en Bogotá usando la Línea 195?

Para reportar el arrojo ilegal de basura, residuos o escombros en Bogotá, es necesario comunicarse a la Línea 195 y elegir la opción 8. Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), allí se podrá registrar la denuncia suministrando videos o información relevante sobre el hecho, lo que facilita la identificación de los responsables y contribuye al control del espacio público.

¿Qué información debe contener un video para denunciar arrojo de residuos en Bogotá?

Un video útil para denunciar el arrojo de residuos debe permitir identificar con claridad el vehículo implicado, su placa, el momento en que ocurre el acto y el lugar exacto del suceso. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) recomienda grabar desde un lugar seguro, mostrar elementos del entorno y, si es posible, añadir detalles como fecha, hora y ubicación mediante aplicaciones móviles, para que la evidencia sea válida para las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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