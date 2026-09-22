Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana vivió recientemente un momento significativo para la cultura local, gracias a la donación de 346 libros por parte de la Embajada de la India en Colombia a la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Esta entrega, gestionada a través de la Oficina de Internacionalización de la Alcaldía Local de Suba, tuvo lugar el 18 de septiembre y contó con la presencia de representantes de la Alcaldía Local de Suba, la embajada y la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed). El acto materializó el interés de ambas naciones en fortalecer los vínculos de cooperación internacional, impulsando el diálogo entre culturas por medio de la literatura.

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Durante el evento de entrega, se resaltó la importancia de estos libros como un puente para acercar a los ciudadanos bogotanos a la cultura, historia y literatura de la India. Así lo indicó Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y de BibloRed, quien enfatizó la relevancia de este tipo de intercambios para expandir los horizontes culturales de la ciudad. En sus palabras, "esta donación representa una oportunidad para que la ciudadanía se acerque a la riqueza cultural, histórica y literaria de la India. Desde la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo celebramos estos intercambios, que fortalecen la cooperación internacional y promueven el diálogo entre culturas a través de los libros", reflejando el espíritu de apertura cultural que caracteriza a la red pública de bibliotecas de la ciudad.

El encuentro no solo se limitó a la entrega de los ejemplares. Fue acompañado por muestras dancísticas tanto de la India como de la región Andina colombiana, lo que acentuó la diversidad y la riqueza de este intercambio intercultural. Dr. Vinod Bahade, embajador de la India en Colombia, señaló durante la ceremonia que espera que este nuevo espacio en la biblioteca "se convierta en un lugar no solo para la lectura, sino también para la exploración y el conocimiento", invitando a la ciudadanía a descubrir la India a través de estos libros.

Una vez culminado el proceso de incorporación, los libros donados formarán parte de la colección general de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, estando disponibles para consulta y préstamo. Según lo declarado por los organizadores, este aporte permitirá ampliar el acceso a contenidos diversos y propiciar nuevos encuentros entre comunidades y culturas en Bogotá.

¿Qué tipo de libros donó la Embajada de la India a la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo?

La donación de la Embajada de la India incluye 346 libros que abordan aspectos culturales, históricos y literarios de la India. Estos ejemplares tienen como propósito acercar a los ciudadanos bogotanos a la riqueza y diversidad cultural de ese país asiático. Una vez finalizado el proceso de incorporación, estarán disponibles para la consulta y préstamo de la ciudadanía.

¿Cómo contribuye esta donación al diálogo intercultural entre India y Colombia?

De acuerdo con los representantes de la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo y la Embajada de la India, la entrega de estos libros representa un aporte clave al fortalecimiento del diálogo intercultural. A través de la literatura y la programación artística que acompañó el evento, la iniciativa busca crear espacios de encuentro, exploración y conocimiento compartido entre ambas culturas, propiciando el acercamiento y la cooperación internacional por medio de la palabra escrita y las expresiones artísticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.