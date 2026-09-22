Por: Portal Bogotá

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En el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la capital se prepara para una agenda vibrante de actividades y eventos culturales gratuitos, organizados por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed). De acuerdo con información oficial disponible en el portal de BibloRed, para la semana del 22 al 27 de septiembre de 2026, las bibliotecas de la ciudad han programado una variada oferta que abarca talleres, experiencias literarias, espacios de aprendizaje digital y actividades lúdicas para toda la familia, consolidando así un escenario participativo e incluyente en los diversos territorios de Bogotá.

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Según BibloRed, el objetivo de estas jornadas es fortalecer el papel de las bibliotecas como centros culturales abiertos, donde la lectura, la escritura y la oralidad no solo se promueven entre los usuarios habituales, sino que se proyectan hacia toda la ciudadanía. Entre los eventos destacados figura el taller de marketing digital, diseñado para fomentar competencias en la promoción de emprendimientos a través de herramientas tecnológicas, y que tendrá lugar en la Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá en Puente Aranda. Además, la exposición ‘Le Monde Sans Fin’ en la Biblioteca Pública El Mirador invita a la comunidad a reflexionar a partir de materiales reciclados y creatividad colectiva.

La programación también contempla espacios de actividad física, como la rumba recreativa realizada en conjunto con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), pensada especialmente para personas mayores. A su vez, el Café literario dedicado a ‘Noches blancas’ de Fiodor Dostoievski buscará estimular el diálogo sobre amor y amistad, mientras que talleres de inteligencia artificial y alfabetización digital funcionarán como puntos clave para acercar a los adultos mayores a nuevas tecnologías y herramientas básicas para la vida diaria.

Otros encuentros, como ‘Viernes poéticos’, el semillero de ajedrez, la escuela de rol y las jornadas de lectura en familia en distintas sedes de BibloRed, refuerzan la misión de diversificar los enfoques culturales, promover la convivencia y abrir puertas a la imaginación. De acuerdo con la información oficial, todas estas actividades están abiertas al público y no requieren inscripción ni pago.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades gratis más destacadas de BibloRed en Bogotá en septiembre de 2026?

Entre las actividades gratuitas destacadas por BibloRed durante la semana del 22 al 27 de septiembre de 2026 se encuentran el taller de marketing digital, la exposición ‘Le Monde Sans Fin’, la rumba recreativa con el IDRD, el Café literario dedicado a ‘Noches blancas’, talleres de inteligencia artificial y alfabetización digital, además de eventos como el semillero de ajedrez, la escuela de rol y encuentros de lectura en familia, todos distribuidos en diferentes sedes de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá.

¿Qué beneficios ofrecen las actividades culturales de BibloRed para la comunidad de Bogotá?

Las actividades culturales organizadas por BibloRed, según su programación oficial, promueven el acceso a la información, fortalecen la lectura, escritura y oralidad, facilitan el aprendizaje en áreas tecnológicas y digitales, fomentan la inclusión de personas mayores y favorecen la integración familiar y comunitaria, todo ello de forma gratuita y abierta para la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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