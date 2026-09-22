Por: Testigo Directo

Programa de investigación periodística emitido en treinta y cinco canales de televisión en el mundo. Con su slogan: historias diferentes, Testigo Directo se convierte en uno de los magazines periodísticos independientes de reconocimiento en la televisión estadounidense y colombiana, como entre los cibernautas. Visitar sitio

Las agresiones contra el personal de vigilancia de TransMilenio se han convertido en uno de los nuevos focos de preocupación dentro del sistema de transporte público de Bogotá. De acuerdo con cifras entregadas por la (Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia y Seguridad Privada, CONFEVIP), con corte a junio de 2026 se registraron más de 356 agresiones físicas contra vigilantes, un promedio cercano a tres casos diarios.

Sigue a PULZO en Discover

Golpes, amenazas y ataques con objetos contundentes hacen parte de las situaciones que enfrentan los trabajadores encargados de custodiar las estaciones y realizar labores de control frente a la evasión del pago. Algunos casos han terminado en lesiones que requieren atención médica y varios días de incapacidad.

(Lea también: Muestran fotos de Cristian Garzón, vigilante asesinado en estación de Transmilenio (Soacha))

Uno de los afectados es Johat, supervisor de vigilancia, quien fue agredido por un grupo de hombres después de intentar impedir el ingreso irregular de un usuario en la estación Las Aguas. El trabajador sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo y heridas en el rostro.

Lee También

La problemática estaría relacionada, en buena medida, con el endurecimiento de las estrategias contra los llamados “colados”. TransMilenio moviliza diariamente a millones de pasajeros y, según las cifras expuestas durante la investigación, cerca del 14 % de los ingresos al sistema serían irregulares. Con el despliegue de personal de seguridad para combatir esta práctica, los vigilantes han quedado en primera línea frente a los evasores.

Cámaras de seguridad ataque Johat

La exposición al riesgo ha llevado incluso a las empresas de vigilancia a implementar nuevos elementos de protección. Cascos antitrauma, pecheras, coderas y rodilleras hacen parte de los equipos utilizados para reducir el impacto de posibles agresiones con objetos contundentes o armas cortopunzantes.

El gremio también advierte sobre las consecuencias que esta situación está teniendo entre los trabajadores. Se han presentado más de 2.500 ausencias injustificadas, relacionadas, según su versión, con el temor de los trabajadores a ser agredidos durante sus jornadas.

Sin embargo, la discusión también tiene otra cara. A través de redes sociales han circulado denuncias de ciudadanos que señalan presuntos excesos por parte de algunos vigilantes durante los procedimientos de control. Los mismos pasajeros graban videos que dejan en evidencia cómo algunos vigilantes utilizan la tonfa o el famosos “bolillo”, aparentemente, para agredirlos sin justa causa.

(Vea también: Colados pueden terminar en la cárcel: lo último que pasó es realmente grave y piden medidas)

Desde TransMilenio señalaron que las actividades antievasión hacen parte del esquema de vigilancia y que el personal recibe capacitación con énfasis en la comunicación y en el

Ante este panorama, el gremio plantea que los vigilantes puedan recibir una protección jurídica similar a la de otros servidores encargados de hacer cumplir las normas y que las agresiones contra ellos tengan consecuencias más severas.

* Pulzo.com se escribe con Z