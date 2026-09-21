Por: El Espectador

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Durante la semana del lunes 21 al domingo 27 de septiembre, Bogotá será escenario de 15 actividades ciudadanas que reflejan la vitalidad del ejercicio democrático en la capital. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, estas manifestaciones incluyen nueve plantones, dos marchas, una caravana y tres actividades culturales relacionadas con causas sociales diversas. Las concentraciones se realizarán en 11 localidades de la ciudad, implicando para la ciudadanía posibles cierres temporales de vías, desvíos y ajustes en el sistema de transporte público, aunque las autoridades no han informado sobre cierres viales permanentes ni sobre la totalidad de los recorridos de las marchas.

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El lunes se concentra el mayor número de convocatorias, empezando desde las 7:00 a. m. con un plantón de padres de familia en la Institución Educativa Distrital Oswaldo Guayasamín, sede A, ubicada en Usme. Más tarde, a las 10:00 a. m., diferentes colectivos se darán cita en la Universidad Distrital, sede ASAB en Santa Fe, reclamando derechos culturales. A las 11:00 a. m. están previstos dos plantones: uno en la sede Bosa Porvenir de la Universidad Distrital y otro frente al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para reivindicar el pago de proyectos culturales pendientes.

La semana sigue con el gremio de taxistas liderando una "Gran Pitazón" el martes a las 9:00 a. m. frente a la Secretaría de Movilidad, en Puente Aranda. Ese mismo día, a las 12:00 del mediodía, se realizará el plantón "¡Nuestros niñxs no se tocan!" en el Colegio Atanasio Girardot en Antonio Nariño. El miércoles, a las 3:00 p. m., la comunidad LGBTIQ+ organizará un plantón nacional trans en el parque de los Hippies, en Chapinero, coincidiendo con las horas pico de movilidad.

Para el jueves y viernes se destacan actividades artísticas y de protesta social en Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Tunjuelito y Teusaquillo, como murales de gran formato y mitines por causas como la libertad de los presos políticos, según la agenda publicada por la Secretaría Distrital de Gobierno. El domingo, tras una programación sin eventos el sábado, se desarrollarán una caravana animalista en Fontibón, una marcha por la libertad reproductiva en Teusaquillo y una concentración religiosa en la Plaza de Bolívar en La Candelaria.

La información oficial publicada tanto por la Secretaría Distrital de Gobierno como por el Portal Bogotá recalca que la programación puede variar según el desarrollo de las jornadas. Además, subraya que las afectaciones a la movilidad, principalmente en corredores de TransMilenio, dependerán del avance de cada concentración, insistiendo en que la ciudadanía consulte fuentes institucionales para informarse de los cambios en tiempo real.

¿Dónde consultar información sobre marchas y manifestaciones en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Gobierno y el Portal Bogotá son las fuentes oficiales donde usted puede encontrar la agenda actualizada de las manifestaciones, así como avisos sobre posibles cierres temporales, desvíos en el transporte público y recorridos de marchas o caravanas. Además, los canales de Bogotá Tránsito y TransMilenio ofrecen información en tiempo real sobre la movilidad durante estas actividades.

¿Qué tipo de actividades están programadas en las protestas de Bogotá entre el 21 y el 27 de septiembre?

En la agenda publicada se incluyen nueve plantones, dos marchas, una caravana y tres eventos culturales con reivindicaciones sociales, distribuidos en once localidades de la ciudad. Estas actividades abordan temas como derechos culturales, demandas estudiantiles, libertad reproductiva, protección animal y libertades civiles, sin recorridos definidos para algunas de las marchas y caravanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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