Por: El Espectador

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En Bogotá, una multa por convivencia puede transformarse en una lección y también en una oportunidad para quienes deciden cambiar el pago económico por acciones pedagógicas o comunitarias. A través de programas impulsados por la Secretaría Distrital de Seguridad, específicamente desde la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Dirección de Prevención, algunos ciudadanos que han recibido comparendos pueden sustituir la sanción monetaria participando en actividades útiles y formativas.

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El esquema busca no solo saldar la deuda con la sociedad, sino dotar a los participantes de destrezas que puedan aplicar después en su entorno personal o laboral. Un caso destacado lo constituye un joven barrista con doce comparendos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas, riñas y la evasión de pago en el sistema de transporte TransMilenio. La historia, citada por la Secretaría de Seguridad, muestra cómo el joven tomó parte en la reparación de 25 sillas de ruedas, una labor que benefició directamente a personas de su entorno y le permitió adquirir conocimientos en mecánica, colaborar con otros y reflexionar sobre su comportamiento. Tras el proceso, el joven trabaja en una alcaldía local y apoya proyectos de convivencia enfocados en integrantes de barras de fútbol.

Alejandro Reyes, director de Prevención de la Secretaría de Seguridad, enfatizó la intención pedagógica: “Sabemos que tienen un problema. No estamos aquí para sancionarlos, para regañarlos, para seguirlos multando. Hay una oportunidad clara y concreta de desarrollar programas comunitarios para quitarse de encima el problema del comparendo”. Así, la iniciativa busca ir más allá de la simple corrección, ofreciendo alternativas reales de inclusión y superación.

La llamada Escuela de Oficios incluye opciones como talleres de pintura, confección y mecánica, tanto de bicicletas como de sillas de ruedas. De acuerdo con la información de la Secretaría, quienes se suman a estos procesos no solo compensan la sanción, sino que adquieren herramientas para buscar empleo, generar ingresos o emprender. Además, los profesionales responsables abordan factores asociados al comportamiento infractor, incluyendo el fortalecimiento de habilidades emocionales y la resolución pacífica de conflictos, aspectos que suelen estar presentes en los grupos de barristas.

El acceso a esta alternativa está dirigido a quienes reciben multas tipo 1 o 2, siempre que adelanten la solicitud dentro de los cinco días hábiles posteriores al comparendo y cumplan los requisitos fijados. Para iniciar el proceso, los interesados pueden registrarse mediante el formulario dispuesto por la Secretaría de Seguridad. No todos los casos aplican: cada uno debe ser evaluado según las condiciones establecidas, y quienes opten por pagar directamente pueden hacerlo en la plataforma LICO.

¿Qué talleres y actividades ofrece la Escuela de Oficios para quienes tienen comparendos en Bogotá?

La Escuela de Oficios dispone de talleres prácticos enfocados en pintura, confección, mecánica de bicicletas y reparación de sillas de ruedas, orientados a quienes están en proceso de sustituir el pago de sus comparendos. Estas actividades buscan no solo cumplir con la sanción, sino también fomentar habilidades útiles para el empleo o el emprendimiento individual.

¿Quiénes pueden acceder al cambio de multa por actividades pedagógicas en Bogotá?

El beneficio está disponible para ciudadanos con comparendos tipo 1 o 2 que gestionen la solicitud dentro de los cinco días hábiles siguientes a la multa y cumplan los requisitos definidos por la Secretaría Distrital de Seguridad. La aceptación depende del cumplimiento de condiciones específicas y la evaluación de cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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