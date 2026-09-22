Por: El Espectador

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Las obras previstas para transformar la Unidad Deportiva El Salitre, uno de los complejos recreativos más importantes de Bogotá, siguen sin arrancar a pesar de los compromisos presupuestales y contractuales adquiridos por el Distrito. Así lo evidenció un reciente informe de la Personería de Bogotá, que analizó en detalle el historial de contratos, los procesos de planeación y las decisiones técnicas adoptadas para intervenir este espacio. Según el reporte, elaborado a partir del examen de los acuerdos y documentos oficiales, el monto necesario para desarrollar la obra se incrementó en $26.962 millones frente a lo estimado inicialmente en los diseños del proyecto.

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De acuerdo con el informe, el Distrito ya comprometió $61.983 millones en nueve contratos relacionados con la Unidad Deportiva El Salitre desde 2009. Estos incluyen consultorías, interventorías, estudios técnicos, contratos de obra anteriores y el actualmente vigente. Sin embargo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) todavía no ha dado su visto bueno ni al presupuesto final ni a la totalidad de los estudios y diseños, razón por la cual la iniciativa permanece en la etapa de actividades complementarias, sin iniciar la construcción.

El contrato en ejecución, que tiene como fecha de inicio el 23 de octubre de 2023, planteaba primero una fase de estudios y diseños, seguida de la construcción de las obras. No obstante, la Personería subrayó que el proyecto aún no avanza más allá de la primera etapa. El mayor desacuerdo se encuentra en los estudios geotécnicos, especialmente en el sistema de cimentación propuesto. El contratista sugirió la construcción de pilotes de entre 33 y 35 metros, pero la supervisión del IDRD cuestionó los datos técnicos utilizados como soporte.

Para aclarar dudas, se contrataron nuevos análisis del suelo. Los hallazgos no corroboraron la presencia de la capa orgánica identificada antes y, por ello, entre mayo y julio de 2026 se efectuaron 13 mesas técnicas para revisar el terreno y discutir posibles cambios en los diseños. Pese a estos esfuerzos, aún falta el pronunciamiento de la interventoría, la aprobación formal del IDRD y la verificación de que los ajustes sean compatibles con la licencia de construcción.

En paralelo al retraso técnico, el presupuesto proyectado ascendió de $42.077 millones a $69.040 millones. Esto, junto a la falta de aprobación definitiva de recursos y plazos, motivó a la Personería a advertir sobre posibles errores de planeación, inconsistencias en las condiciones de pago y una alta probabilidad de que el contrato requiera recursos y tiempo adicionales. Así, la construcción de escenarios deportivos permanece en pausa, a la espera de ajustes contractuales y técnicos definitivos.

¿Por qué las obras de la Unidad Deportiva El Salitre siguen sin comenzar?

De acuerdo con la Personería de Bogotá, las obras no han comenzado principalmente porque no se ha aprobado el presupuesto definitivo ni la totalidad de los estudios y diseños necesarios, especialmente en lo relativo a los análisis geotécnicos y el tipo de cimentación. Además, la interventoría y el IDRD aún no han dado su aval final, limitando la transición a la fase de construcción.

¿Cuánto ha aumentado el presupuesto para la Unidad Deportiva El Salitre y por qué?

El presupuesto inicial para la fase de construcción era de $42.077 millones, pero se incrementó a $69.040 millones, un aumento de $26.962 millones. Este ajuste se debe a los nuevos diseños presentados y a la necesidad de realizar estudios de suelo adicionales, así como a potenciales cambios en los requerimientos técnicos establecidos durante el proceso de planificación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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