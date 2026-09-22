Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El caso que involucra la muerte de Ana María ha dado un giro inesperado tras las pesquisas adelantadas por las autoridades. Aunque inicialmente se presentó su fallecimiento como un aparente suicidio, la evidencia recaudada permitió a los investigadores cuestionar esa hipótesis y plantear una versión muy distinta. De acuerdo con la información publicada, Rodríguez, la pareja de la víctima, habría perpetrado una agresión que terminó con la muerte de Ana María, lanzándola desde la ventana de un apartamento y manipulando la escena para aparentar que la mujer había tomado la decisión por su cuenta.

Sigue a PULZO en Discover

En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación imputó a Rodríguez por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. Como aclara la investigación, la acusación no implica una sentencia, y será competencia de un juez determinar si el acusado es responsable de estos crímenes. Según los fiscales encargados, ese día la pareja asistió primero a una reunión y, posteriormente, fue al apartamento donde sucedieron los hechos. Ya solos, se desató una discusión que, presuntamente, desencadenó una agresión física y sexual. La Fiscalía sostiene que Rodríguez asfixió a la víctima para dejarla inconsciente, abusó sexualmente de ella y, luego, arrojó su cuerpo por la ventana del quinto piso.

El comportamiento posterior del acusado también fue clave en la reorientación del caso. Rodríguez, en vez de pedir ayuda o informar de inmediato a las autoridades y familiares, permaneció varias horas en el apartamento y supuestamente actuó para encubrir lo ocurrido. Las acciones realizadas para alterar la escena y los indicios recolectados serán presentados y debatidos durante el juicio, conforme informó la Fiscalía.

El contexto de violencia previa fue especialmente documentado por la Fiscalía, según reveló El Espectador. Se encontró que Ana María era víctima de violencia de género de manera sistemática: insultos relacionados con su condición de mujer y sexualidad, conductas posesivas y celotípicas, destrucción de sus objetos personales, control por medio del apoyo económico y episodios pasados de violencia física. En dos de ellos —en octubre y diciembre de 2025— el acusado la habría sacudido hasta hacerla caer y habría intentado asfixiarla, respectivamente. Estos antecedentes buscan sustentar que el crimen formó parte de un ciclo de violencias y no fue algo aislado. La defensa tendrá oportunidad de refutar pruebas y presentar su versión durante el proceso.

El panorama de violencia contra la mujer en Bogotá permanece alarmante. De acuerdo con Medicina Legal y la Secretaría de la Mujer, aunque los feminicidios disminuyeron entre enero y abril de 2026 en comparación con el año anterior, las alertas tempranas aumentaron significativamente. No solo se duplicaron las valoraciones por riesgo, sino que el 43 % de las mujeres atendidas fueron clasificadas en riesgo extremo. Las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba concentraron gran parte de los casos. El Distrito implementó el Sistema Articulado de Alertas Tempranas —Alerta Naranja—, y la Línea Púrpura Distrital ofrece orientación y acompañamiento para mujeres en riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía desestimó la hipótesis de suicidio en este caso de feminicidio?

La Fiscalía desestimó la hipótesis inicial de suicidio debido a las pruebas recolectadas que sugerían alteración de la escena e indicios de violencia previa en la relación. Según la investigación revelada por El Espectador, se documentaron antecedentes de violencia de género, agresión física y sexual, así como acciones específicas de encubrimiento por parte del acusado. Estas evidencias constituyen la base de la acusación por feminicidio agravado y acceso carnal violento.

¿Qué medidas existen en Bogotá para atender casos de riesgo extremo de feminicidio?

En Bogotá, ante el aumento de alertas por riesgo de feminicidio, la Secretaría de la Mujer y otras entidades crearon el Sistema Articulado de Alertas Tempranas —Alerta Naranja—, que permite hacer seguimiento y activar mecanismos de protección en casos de posible violencia extrema. Además, las mujeres pueden comunicarse a la Línea Púrpura Distrital o a la Línea 123 en casos de emergencia para recibir atención inmediata y orientación.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.