Google ha dado un golpe sobre la mesa en la industria de la computación portátil. La compañía estadounidense confirmó la apertura de preventas del Googlebook, una nueva categoría de laptops de alto rendimiento que no llega para sustituir a los Chromebooks tradicionales, sino para hacerle competencia directa a los populares MacBook de Apple.

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A diferencia de los experimentos del pasado con ChromeOS, los Googlebooks nacen impulsados por una visión renovada: un sistema operativo unificado, denominado Googlebook OS, que está construido nativamente sobre el núcleo de Android y combinado con la velocidad del navegador Chrome para escritorio.

El objetivo estratégico de Google es claro: ofrecer al ecosistema de usuarios de teléfonos Android una experiencia fluida, potente y libre de interrupciones, similar o superior al ecosistema cerrado entre el iPhone y el Mac.

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Acá, un video de cómo es:

Fabricantes aliados y precios: la apuesta ‘premium’ de Google

En lugar de fabricar un único dispositivo bajo la marca Pixel en esta etapa inicial, Google optó por aliarse con cinco de las firmas de hardware más grandes del mundo: Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo. Estas marcas se encargaron del diseño y la construcción de los equipos en materiales de alta calidad como aluminio, aleación de magnesio y fibra de carbono.

Los precios de entrada confirman que no se trata de computadores económicos para salones de clase:

Acer Googlebook 14: convertible táctil de 14 pulgadas con pantalla OLED 2.8K, desde 899 dólares, es decir unos 2’879.000 pesos colombianos al cambio alctual.

Dell XPS Googlebook: ultraportátil con pantalla de 13,4 pulgadas y chasis de aluminio, desde 1.199 dóalres, es decir unos 3’840.000 pesos colombianos al cambio alctual.

ASUS Googlebook 14: pantalla táctil OLED de 2,8K, desde 1.299 dóalres, es decir unos 4’160.000 pesos colombianos al cambio actual.

HP Googlebook 14: con pantalla OLED táctil de 14 pulgadas, desde 1.299 dóalres, es decir unos 4’160.000 pesos colombianos al cambio actual.

Lenovo Googlebook 15: modelo con pantalla OLED de 15,3 pulgadas, desde 1.299 dóalres, es decir unos 4’160.000 pesos colombianos al cambio actual.

Un salto técnico para pelear codo a codo con Apple

En el apartado técnico, los Googlebooks sobrepasan las especificaciones modestas a las que acostumbraban los Chromebooks. Todos los modelos parten con un mínimo de 16 GB de memoria RAM (con opciones de hasta 32 GB), almacenamiento SSD desde 256 GB y baterías diseñadas para rendir hasta 14 horas continuas de uso.

Para los procesadores, las marcas ofrecen configuraciones con chips Intel Core Ultra (Serie 3) de arquitectura x86 o procesadores Qualcomm Snapdragon X Elite con arquitectura ARM. Ambas plataformas cuentan con unidades de procesamiento neuronal (NPU) dedicadas capaces de entregar más de 45 TOPS de potencia para ejecutar tareas de inteligencia artificial local sin depender de la nube.

La magia de Gemini OS y la continuidad con el celular

El punto fuerte con el que Google busca seducir a los compradores de laptops de gama alta es el software. Googlebook OS no corre aplicaciones de Android en una capa virtualizada como ocurría antes, sino que las ejecuta de forma nativa desde la Google Play Store.

Entre sus herramientas más llamativas destacan:

Magic Pointer: al agitar el cursor sobre cualquier área de la pantalla o presionar el botón dedicado, la IA de Gemini analiza el contexto visible (imágenes, correos, documentos o sitios web) para extraer resúmenes, traducir o crear eventos de calendario al instante.

Continue On (Continuidad fluida): si estás redactando un correo o buscando un documento en tu celular Android, al abrir la laptop aparece un ícono en la barra de tareas que permite continuar la tarea exactamente donde la dejaste.

Cast My Apps y acceso telefónico: permite controlar aplicaciones instaladas en el teléfono móvil dentro de ventanas flotantes del computador y acceder a sus archivos o fotos sin necesidad de cables ni exportaciones manuales.

Create My Widget y Rambler: funciones impulsadas por IA que permiten generar widgets personalizados usando lenguaje natural o transcribir notas de voz eliminando muletillas automáticamente.

En detalles de diseño exterior, los computadores integran la Glowbar, una barra luminosa de estado que responde visualmente a las interacciones con la inteligencia artificial y muestra el nivel de carga de la batería.

Lanzamiento y soporte a 10 años

Google confirmó que las primeras unidades del Googlebook llegarán a las tiendas físicas y a los compradores el 4 de octubre en Estados Unidos, y al día siguiente (5 de octubre) en Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Australia.

Como parte del incentivo de compra, cada equipo incluye 12 meses gratis del plan Google One AI Premium (con 5 TB de almacenamiento en la nube) y la garantía de recibir 10 años de actualizaciones continuas de sistema operativo y parches de seguridad.

Con este movimiento, la tecnológica de Mountain View entra oficialmente a disputarle el terreno de la productividad a Apple en el segmento premium de computadores portátiles.

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