No todos los smartwatches que muestran una notificación de WhatsApp permiten responder el mensaje desde la muñeca. La diferencia está en el sistema operativo, las aplicaciones disponibles y la compatibilidad con el celular.

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Actualmente, hay dos grandes grupos que permiten utilizar WhatsApp de manera más completa en el reloj: Apple Watch y los smartwatches que funcionan con Wear OS. WhatsApp confirma oficialmente que tiene una aplicación para Apple Watch y que también admite una selección de relojes inteligentes con Wear OS.

Esto significa que una persona que busca un smartwatch para contestar WhatsApp debe revisar primero qué celular tiene y qué sistema operativo utiliza el reloj.

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Apple Watch: permite responder WhatsApp desde la muñeca

Los Apple Watch Series 4 y posteriores son compatibles con WhatsApp para Apple Watch, siempre que cumplan los requisitos de ‘software’ establecidos por la compañía. WhatsApp señala que se necesita watchOS 10 o posterior y un iPhone compatible.

Desde el Apple Watch es posible leer notificaciones, enviar y recibir mensajes, responder conversaciones, reaccionar a mensajes, enviar y escuchar mensajes de voz, además de ver fotos y stickers. Para responder, el usuario puede utilizar respuestas sugeridas, escribir directamente en el reloj o dictar el mensaje mediante el micrófono.

Esto incluye modelos como los Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, Series 8, Series 9, Series 10, Series 11 y las generaciones posteriores compatibles, además de los diferentes Apple Watch Ultra y modelos SE que cumplan los requisitos de WhatsApp.

Apple actualmente comercializa generaciones más recientes como Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 y Apple Watch SE 3.

Un punto importante es que Apple Watch no funciona con teléfonos Android. WhatsApp indica expresamente que el Apple Watch debe estar vinculado a un iPhone.

Galaxy Watch: una de las principales opciones para Android

En el caso de los teléfonos Android, una de las alternativas son los Samsung Galaxy Watch que utilizan Wear OS.

La plataforma de Google permite utilizar aplicaciones de mensajería en relojes compatibles y responder mensajes mediante dictado por voz, respuestas predeterminadas y, dependiendo del modelo, escritura en la pantalla. También es posible enviar mensajes utilizando WhatsApp mediante comandos de voz.

Dentro de la familia Galaxy Watch están las generaciones con Wear OS, entre ellas Galaxy Watch4, Galaxy Watch5, Galaxy Watch6, Galaxy Watch7, Galaxy Watch8 y las generaciones posteriores compatibles, además de las versiones Ultra que utilizan este sistema.

Samsung confirma que las generaciones recientes, como la serie Galaxy Watch8, funcionan con Wear OS. La compañía también señala que los modelos más recientes con este sistema no son compatibles con iPhone.

Por eso, si alguien tiene un celular Samsung Galaxy o cualquier otro teléfono Android compatible, debe revisar el modelo específico del reloj y los requisitos de conexión antes de comprarlo.

Google Pixel Watch también puede responder WhatsApp

Los Google Pixel Watch forman parte del ecosistema Wear OS y pueden utilizar las funciones de mensajería disponibles para esta plataforma.

Google explica que, cuando un reloj está vinculado con un teléfono Android, el usuario puede recibir las notificaciones de sus aplicaciones y responder mensajes desde el propio reloj. Las respuestas pueden hacerse mediante voz y, en algunos modelos, mediante teclado u otros métodos de entrada.

Además, Google permite utilizar comandos de voz para enviar un mensaje de WhatsApp a un contacto. La disponibilidad de algunas funciones puede variar dependiendo del reloj, el teléfono, el idioma y la región.

¿Qué otros smartwatches pueden contestar WhatsApp?

La respuesta no depende únicamente de la marca. Wear OS es uno de los puntos clave.

Los relojes compatibles con este sistema pueden descargar aplicaciones desde Google Play y utilizar aplicaciones que tengan una versión disponible para Wear OS. Google advierte que no todas las aplicaciones de Android son compatibles con los relojes, por lo que se debe comprobar que la aplicación esté disponible para el dispositivo.

Por eso, además de Samsung y Google, existen otros fabricantes que han comercializado relojes con Wear OS. Entre ellos están modelos de Xiaomi, Mobvoi y otras marcas que utilizan esta plataforma, aunque la disponibilidad concreta de WhatsApp y determinadas funciones puede depender del modelo y de la versión de ‘software’.

La recomendación es comprobar directamente en Google Play del reloj si WhatsApp está disponible antes de asumir que un determinado modelo permite mantener conversaciones completas.

¿Y los relojes que solo muestran la notificación de WhatsApp?

Aquí está una de las principales confusiones al comprar un smartwatch. Que un reloj muestre una notificación de WhatsApp no significa necesariamente que tenga WhatsApp instalado o que permita responder cualquier mensaje.

Algunos dispositivos pueden mostrar quién escribió y parte del contenido de la conversación, además de ofrecer respuestas rápidas. Otros pueden permitir contestar mediante una notificación, pero no cuentan con una aplicación completa de WhatsApp.

Por eso, si la prioridad es responder WhatsApp desde un smartwatch, conviene diferenciar entre estas tres funciones:

Recibir notificaciones: el reloj avisa que llegó un WhatsApp.

Responder notificaciones: permite enviar una respuesta desde la alerta.

Utilizar WhatsApp en el reloj: permite acceder a conversaciones y utilizar las funciones que WhatsApp haya habilitado para esa plataforma.

¿Qué smartwatch necesito según el celular?

La elección puede resumirse de una manera sencilla.

Si tiene iPhone: los Apple Watch compatibles con WhatsApp son la alternativa oficial de Apple y WhatsApp. La aplicación requiere un Apple Watch Series 4 o posterior y watchOS 10 o superior.

Si tiene Android: los relojes con Wear OS compatibles con WhatsApp son una de las opciones principales. Google confirma que en Wear OS se pueden leer y responder mensajes, incluso mediante voz.

Si tienes iPhone y estás pensando en un Galaxy Watch reciente: hay que tener cuidado, porque Samsung indica que los Galaxy Watch4 y posteriores con Wear OS no son compatibles con iPhone.

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