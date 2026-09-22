Cuando empecé a pensar en mejorar la calidad de los videos, había algo que parecía secundario frente a la cámara o el celular: la iluminación. Sin embargo, basta con grabar una toma con una habitación oscura o con una fuente de luz directamente sobre la cara para entender que este elemento puede cambiar por completo el resultado.

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La elección tampoco es tan sencilla como comprar cualquier aro de luz. Hay paneles LED, luces de estudio y modelos pensados específicamente para escritorios. Cada uno tiene características diferentes y puede funcionar mejor dependiendo del contenido que se quiera producir.

Estas son algunas opciones que vale la pena tener en cuenta.

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Elgato Key Light Air MK.2: para grabar frente al computador

Si la idea es hacer videos sentado frente a un escritorio, transmitir en vivo o grabar contenido para redes sociales desde una habitación, una opción interesante es la Elgato Key Light Air MK.2.

Este panel LED ofrece un rango de temperatura de color entre 2.900 y 7.000 K y un CRI superior al 94 %, un indicador relacionado con la precisión con la que se reproducen los colores bajo la iluminación.

También permite controlar la iluminación mediante software y puede alimentarse por USB-C, adaptador de corriente o batería externa. Su brillo llega hasta 2.100 lúmenes dependiendo de la fuente de alimentación.

Otro detalle útil para un espacio pequeño es que incluye una pinza para escritorio, por lo que no es necesario destinar demasiado espacio a un trípode independiente.

Godox SL60IIBi: cuando se busca una iluminación más completa

Para quien quiere ir un poco más allá de la iluminación típica de escritorio, una luz como la Godox SL60IIBi permite construir un montaje más parecido al de un pequeño estudio.

Este modelo tiene una potencia máxima de 75 W y permite ajustar la temperatura de color entre 2.800 y 6.500 K. Además, ofrece un rango de brillo de 0 a 100 %, CRI de al menos 96 y TLCI de al menos 97.

Una de sus características más importantes es la compatibilidad con accesorios mediante montura Bowens, lo que permite utilizar diferentes modificadores para cambiar la forma en que la luz llega al sujeto.

Esto puede ser especialmente útil para videos en los que no solamente aparece el rostro, sino también productos, objetos o una parte más amplia del espacio.

Godox ML60II Bi: una alternativa para quienes se mueven

Si el contenido no siempre se graba en el mismo lugar, también hay opciones más compactas.

La Godox ML60II Bi tiene un peso aproximado de 526 gramos, una potencia máxima cercana a 70 W y temperatura de color ajustable entre 2.800 y 6.500 K. También cuenta con CRI de al menos 96 y TLCI de al menos 97.

Además, admite diferentes opciones de alimentación, incluyendo adaptador de corriente y baterías compatibles, según la configuración utilizada.

Entonces, ¿qué luz debería comprar?

Después de revisar estas opciones, la elección depende principalmente del contenido.

Para videos frente al computador, streaming o videollamadas, un panel como el Elgato Key Light Air MK.2 tiene características orientadas precisamente a ese tipo de uso.

Para crear un pequeño estudio y tener más posibilidades de modificar la luz, la Godox SL60IIBi ofrece compatibilidad con accesorios Bowens y un rango amplio de temperatura de color.

Y si se necesita mover constantemente el equipo, la Godox ML60II Bi resulta más compacta y cuenta con diferentes posibilidades de alimentación.

Más que buscar una luz que sirva para absolutamente todo, conviene mirar primero dónde se va a grabar, qué tipo de contenido se hará y cuánto espacio existe para montar el equipo. Una buena iluminación no depende solamente de tener una lámpara potente: también importa poder controlar cómo y dónde llega la luz.

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