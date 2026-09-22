Cuando una persona busca un computador nuevo es común encontrarse con dos nombres que aparecen una y otra vez entre las especificaciones: AMD Ryzen 5 e Intel Core i5. Ambos son procesadores destinados a computadores de diferentes características y pueden encontrarse tanto en equipos para trabajar y estudiar como en modelos pensados para jugar o hacer tareas más exigentes.

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Sin embargo, decir simplemente que un Ryzen 5 es mejor que un Core i5, o al contrario, puede llevar a una comparación equivocada. Ryzen 5 y Core i5 son familias de procesadores y dentro de cada una existen diferentes generaciones y modelos, con diferencias importantes en núcleos, hilos, frecuencias, gráficos integrados, consumo de energía y características adicionales.

Por eso, antes de elegir un computador, hay varios aspectos que conviene revisar.

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¿Qué es Ryzen 5 y qué es Core i5?

Ryzen 5 es una familia de procesadores de AMD, mientras que Core i5 identifica una familia de procesadores de Intel. El número “5” sirve para ubicar estos chips dentro de las respectivas gamas de las compañías, pero no significa que todos los Ryzen 5 tengan las mismas características ni que todos los Core i5 ofrezcan el mismo rendimiento.

Por ejemplo, el AMD Ryzen 5 9600X, perteneciente a la serie Ryzen 9000, cuenta con seis núcleos y 12 hilos, arquitectura Zen 5, una frecuencia máxima de hasta 5,4 GHz y 65 W de TDP predeterminado, según las especificaciones de AMD.

En el caso de Intel, la familia Core i5 incluye modelos con configuraciones diferentes. Por ejemplo, algunos procesadores Core i5 de 14.ª generación utilizan una combinación de núcleos de rendimiento y núcleos eficientes, por lo que el número total de núcleos e hilos puede variar considerablemente dependiendo del modelo.

Esto explica por qué no basta con comparar “Ryzen 5 vs. Core i5” sin mirar el número completo del procesador.

Ryzen 5 vs. Core i5: principales diferencias

El modelo y la generación importan más que el nombre

Esta es probablemente la diferencia más importante que debe tener en cuenta el comprador.

Un Ryzen 5 de una generación anterior no necesariamente tendrá el mismo rendimiento que un Ryzen 5 reciente. Lo mismo ocurre con Intel: un Core i5 de generaciones diferentes puede tener una cantidad distinta de núcleos, hilos, memoria caché y frecuencias.

Por ejemplo, Intel muestra que algunos Core i5 de generaciones anteriores tienen seis núcleos y 12 hilos, mientras que modelos más recientes de la familia pueden utilizar arquitecturas híbridas con núcleos de rendimiento y núcleos eficientes.

Por eso, al comparar dos computadores, es mejor revisar el modelo completo del procesador y no quedarse solamente con las palabras Ryzen 5 o Core i5.

Núcleos e hilos

Los núcleos son las unidades de procesamiento del procesador. Los hilos, por su parte, permiten gestionar diferentes tareas de procesamiento.

Un mayor número de núcleos e hilos puede ser útil cuando el computador tiene que realizar varias tareas simultáneamente o ejecutar programas que aprovechan el procesamiento multinúcleo.

Pero tampoco es correcto determinar cuál procesador es mejor únicamente contando núcleos e hilos. La arquitectura, las frecuencias, la memoria caché, el consumo y el programa utilizado también influyen en el rendimiento.

Por ejemplo, el Ryzen 5 9600X tiene seis núcleos y 12 hilos. En Intel, la configuración cambia según el Core i5 específico.

Rendimiento para tareas cotidianas

Para actividades como navegar por internet, utilizar Word o Excel, asistir a videollamadas, consumir contenido multimedia o trabajar con varias aplicaciones, tanto un Ryzen 5 como un Core i5 pueden formar parte de computadores adecuados.

En este escenario, no conviene escoger únicamente por la marca del procesador. También hay que revisar la memoria RAM, el tipo y capacidad de almacenamiento, la pantalla en el caso de los portátiles y las demás especificaciones del equipo.

Además, un procesador de una generación reciente puede ofrecer una experiencia diferente a la de otro chip de la misma familia, pero de una generación anterior.

Gaming: Ryzen 5 vs. Core i5

Para jugar, la comparación también debe hacerse entre modelos concretos.

El rendimiento en videojuegos no depende exclusivamente del procesador. La tarjeta gráfica tiene un papel fundamental, especialmente cuando se utilizan resoluciones y configuraciones gráficas elevadas.

Por eso, al comprar un computador para gaming, es importante mirar qué Ryzen 5 o Core i5 incorpora y con qué tarjeta gráfica está acompañado.

Un mismo procesador también puede comportarse de manera diferente dependiendo de otros componentes del equipo y del videojuego utilizado.

Gráficos integrados

Otro punto importante es comprobar si el procesador cuenta con gráficos integrados.

Esto es especialmente relevante en computadores que no tienen una tarjeta gráfica dedicada. En ese caso, los gráficos integrados del procesador pueden encargarse de mostrar la imagen y ejecutar determinadas tareas gráficas.

Sin embargo, no todos los procesadores Ryzen 5 o Core i5 tienen exactamente las mismas capacidades gráficas. Intel, por ejemplo, mantiene listados de sus procesadores Core i5 que incluyen gráficos integrados y también modelos que no incorporan gráficos y requieren una tarjeta gráfica externa.

Por eso, si se compra un computador sin tarjeta gráfica dedicada, este dato debe revisarse antes de tomar la decisión.

¿Cuál consume menos energía: Ryzen 5 o Core i5?

No existe una respuesta universal. El consumo depende del modelo concreto, de su arquitectura, de la configuración de energía y de si se trata de un procesador para computador de escritorio o portátil.

Por ejemplo, AMD especifica un TDP predeterminado de 65 W para el Ryzen 5 9600X. En Intel, las cifras también cambian entre modelos y generaciones. Algunos procesadores tienen diferentes valores de potencia base y máxima dependiendo de su configuración.

Por eso, comparar únicamente “Ryzen 5 consume menos que Core i5” o viceversa no sería correcto.

¿Qué es mejor, Ryzen 5 o Core i5?

La respuesta depende del modelo específico y del uso que se le vaya a dar al computador. Para elegir entre un Ryzen 5 y un Core i5, lo recomendable es comparar directamente aspectos como:

Generación y modelo exacto del procesador.

Número de núcleos y hilos.

Frecuencia máxima.

Memoria caché.

Gráficos integrados.

Consumo y características de potencia.

Tipo de memoria RAM compatible.

Plataforma y placa base en computadores de escritorio.

Tarjeta gráfica, si el equipo está destinado a videojuegos.

Precio final del computador.

En otras palabras, no hay que comprar un computador solamente porque diga Ryzen 5 o Core i5. Esos nombres identifican familias de procesadores, pero las especificaciones cambian de un modelo a otro.

Para alguien que está comparando dos computadores, lo más útil es poner frente a frente los números completos de ambos procesadores y después revisar el resto de los componentes.

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