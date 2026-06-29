En el día a día digital, los computadores acumulan una cantidad gigantesca de ‘basura’ invisible. Dentro del sistema operativo (ya sea Windows, Mac o Linux) existen las llamadas carpetas temporales (Temp). Aunque su función original es inofensivo —guardar archivos que los programas necesitan por unos minutos y luego desechar—, con el tiempo se convierten en un cuarto de desorden que esconde serios peligros para la seguridad de sus datos.

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Entrar a mirar qué hay dentro de ellas no va a dañar su equipo de inmediato, pero manipularlas, abrir archivos desconocidos en su interior o borrarlos a la mano es una práctica que los expertos desaconsejan rotundamente.

El peligro más crítico de las carpetas temporales es que son el escondite favorito de los ciberdelincuentes, debido a que cualquier programa que usted instale tiene permiso automático para escribir y modificar archivos en esta zona, los virus encuentran allí el ecosistema ideal para operar en las sombras.

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Cuando usted hace clic por error en un enlace malicioso o abre un correo sospechoso, el virus suele descargarse e instalarse primero en la carpeta temporal para pasar desapercibido ante el usuario.

Si usted entra a revisar la carpeta temporal y, por simple curiosidad, le da doble clic a un archivo de procedencia extraña para ver qué contiene, podría activar manualmente un troyano o un virus, dándole el control total de su equipo a los ‘hackers’.

¿Por qué nunca debe borrar estos archivos “a mano”?

Muchos tutoriales en internet prometen acelerar el computador borrando manualmente todo lo que hay dentro de la carpeta Temp. Sin embargo, hacer esto seleccionando todo y presionando el botón de suprimir puede terminar en un dolor de cabeza por dos razones principales:

Inestabilidad y cierres inesperados: si usted borra un archivo temporal que un programa (como Word, Photoshop o el mismo sistema operativo) está utilizando en ese preciso segundo, el programa se cerrará de golpe. Esto puede provocar la pérdida de información e incluso el temido ‘pantallazo azul’ de Windows.

Pérdida de copias de seguridad: cuando el computador se apaga inesperadamente o la luz se va, programas como la suite de Office guardan el progreso automático en las carpetas temporales. Si usted entra y limpia todo a la fuerza, perderá la última oportunidad de recuperar ese documento importante en el que trabajó por horas.

La forma segura de limpiar su computador sin correr riesgos

Para liberar espacio de almacenamiento y mantener su equipo libre de amenazas de forma segura, los sistemas operativos ya incluyen herramientas oficiales que discriminan qué se puede borrar y qué no:

En Windows: diríjase a Configuración > Sistema > Almacenamiento > Archivos temporales, o utilice la herramienta nativa llamada Liberador de espacio en disco. El sistema se encargará de borrar solo lo que no está en uso.

En Mac: no se complique. El sistema operativo gestiona y vacía la carpeta /tmp de forma automática cada vez que usted reinicia el computador.

Su mejor aliado: mantenga su antivirus actualizado y programe análisis periódicos. Estos programas están diseñados para revisar exhaustivamente las carpetas temporales y desinfectarlas sin poner en riesgo la estabilidad de su computador.

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