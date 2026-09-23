Las estafas digitales no siempre dependen de que una persona descargue una aplicación maliciosa o entregue voluntariamente una contraseña. En algunos casos, los delincuentes utilizan llamadas, mensajes u otras formas para hacerse pasar por un banco, una entidad gubernamental o alguien de confianza y convencer a la víctima de realizar una acción.

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Para enfrentar este tipo de situaciones, Apple incorporó en iOS 27 la detección de riesgo de suplantación de identidad, una función que puede ayudar a las aplicaciones compatibles a identificar señales relacionadas con una posible estafa activa.

¿Qué es la detección de riesgo de suplantación de identidad del iPhone?

La función está diseñada para situaciones en las que el usuario puede estar siendo manipulado para realizar una acción que normalmente sería legítima.

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Por ejemplo, una persona podría recibir una llamada de alguien que se hace pasar por un banco y, siguiendo sus instrucciones, intentar modificar información de seguridad de su cuenta o hacer un pago.

En ese escenario, los mecanismos tradicionales de seguridad no necesariamente identifican el problema. La autenticación de dos factores, por ejemplo, puede confirmar que la acción está siendo realizada por el propio usuario, pero no necesariamente que este haya sido engañado para hacerla.

La detección de riesgo de suplantación de identidad busca aportar otra señal: el contexto de la actividad que está realizando el usuario.

Apple explica que la función analiza información relacionada con el dispositivo y la cuenta de Apple para crear una evaluación de riesgo. La aplicación que solicita esa evaluación recibe solamente el nivel de riesgo y no la información utilizada para calcularlo.

¿Cómo funciona esta nueva función de iOS 27?

La detección de riesgo no analiza permanentemente todas las actividades del iPhone para mostrar advertencias. Una aplicación compatible puede solicitar una evaluación cuando el usuario hace determinadas acciones que podrían ser especialmente sensibles durante una estafa.

Entre los ejemplos mencionados por Apple están hacer un pago o modificar información importante de seguridad de una cuenta, como una contraseña.

Después del análisis, el sistema proporciona a la aplicación uno de tres niveles:

Desconocido: no se detectaron indicios de actividad sospechosa. Apple aclara que esto no significa que la acción haya sido confirmada como segura.

no se detectaron indicios de actividad sospechosa. Apple aclara que esto no significa que la acción haya sido confirmada como segura. Medio: se detectaron algunos indicios de actividad sospechosa.

se detectaron algunos indicios de actividad sospechosa. Alto: se detectaron indicios significativos de actividad sospechosa.

La aplicación es la encargada de decidir qué hacer con esa información. Por ejemplo, puede mostrar una advertencia, pedir al usuario que compruebe su identidad o establecer un periodo de espera antes de permitir que continúe con la operación.

Por lo tanto, Apple no bloquea automáticamente una transacción ni determina qué medida debe tomar la aplicación. El nivel de riesgo funciona como una señal que el desarrollador puede utilizar para implementar sus propias medidas de seguridad.

¿Qué información utiliza el iPhone para detectar el riesgo?

Uno de los aspectos que Apple destaca es la privacidad. Según la compañía, la información utilizada para generar las señales se analiza en el propio dispositivo.

Apple menciona elementos como patrones de interacción, tiempo, contexto y datos básicos de los sensores. También puede utilizar información relacionada con la cuenta de Apple para generar las señales.

La compañía asegura que no recibe los datos utilizados para crear el nivel de riesgo y que las aplicaciones tampoco reciben esa información subyacente: únicamente obtienen el nivel de riesgo correspondiente.

Apple también señala expresamente que esta función no analiza el contenido de Fotos, Mensajes ni Mail para generar la evaluación.

¿Cómo activar la detección de riesgo de suplantación de identidad?

Los usuarios pueden administrar esta función desde el propio iPhone. La ruta indicada por Apple es:

Configuración → Privacidad y seguridad → Detección de riesgo de suplantación de identidad → Compartir con desarrolladores.

La función también permite consultar qué aplicaciones solicitaron evaluaciones de riesgo y cuáles fueron las acciones que provocaron esas solicitudes. Además, el usuario puede modificar el acceso de aplicaciones individuales.

Apple advierte que, si alguien le pide al usuario que desactive esta función, podría tratarse de una estafa. Los cambios en esta configuración pueden tardar hasta 24 horas en aplicarse.

No funciona con todas las aplicaciones

Hay otro detalle importante para entender cómo funciona esta herramienta del iPhone: no está disponible automáticamente en todas las aplicaciones.

Apple indica que la detección de riesgo de suplantación de identidad está disponible desde iOS 27 y iPadOS 27, pero únicamente en aplicaciones de terceros que sean compatibles con esta función.

Esto significa que contar con iOS 27 no implica que todas las aplicaciones instaladas en el iPhone puedan solicitar una evaluación de riesgo.

La función representa, en ese sentido, una nueva capa de protección frente a las llamadas estafas de ingeniería social: aquellas en las que el delincuente intenta convencer a la propia víctima de realizar una operación legítima, pero bajo engaño.

La diferencia está en que el iPhone no intenta determinar solamente si una acción es técnicamente válida, sino que proporciona a las aplicaciones compatibles una señal adicional para evaluar si podría existir un contexto de riesgo alrededor de esa acción.

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