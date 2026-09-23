El afán diario por encontrar un tomacorriente antes de que caiga la tarde y el temor constante a que una caída accidental destruya la pantalla del teléfono son dos de las frustraciones más comunes entre los usuarios de tecnología móvil. Para dar respuesta a estas problemáticas cotidianas, HONOR suma un nuevo competidor que pone el foco en la autonomía extrema y la durabilidad física por encima de las modas estéticas pasajeras.

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Se trata del nuevo HONOR 600 Smart, un dispositivo que llega al país bajo una premisa clara: reducir la dependencia de los cargadores portátiles y soportar las exigencias de un uso rudo. Lo que más llama la atención de esta apuesta es la incorporación de una batería de 8.100 mAh, una cifra inusual en su segmento que promete hasta dos días y medio de uso continuo, además de una vida útil estimada en seis años sin una degradación significativa de almacenamiento energético.

Lejos de tratarse únicamente de una especificación técnica aislada, los fabricantes apuntan a que la masificación de estas capacidades responden a un cambio en el comportamiento del consumidor, quien hoy demanda herramientas que resistan el ritmo de las ciudades modernas. Jorge Forero, director de marketing, comunicaciones y relaciones públicas de la compañía en el país, explicó el trasfondo de esta estrategia:

Además del componente energético, el diseño de este equipo ha sido concebido bajo estrictos estándares de protección industrial. El dispositivo cuenta con la certificación SGS Premium Performance, la cual avala una resistencia a caídas de hasta 2,5 metros gracias a una arquitectura interna de amortiguación propia. Asimismo, incorpora certificaciones de protección contra el agua y polvo (IP68, IP69 e IP69K), lo que le permite tolerar la inmersión y la presencia de partículas, integrando incluso algoritmos de respuesta táctica para operar con la pantalla mojada.

En el plano de la interacción inteligente, una de las grandes novedades del HONOR 600 Smart es la integración de un Botón IA táctil, una tecla física e independiente que el usuario puede personalizar para acceder con un solo toque a las herramientas y tecnologías nativas del dispositivo de forma directa. Para facilitar la captura de momentos espontáneos, este botón viene configurado de fábrica para abrir la cámara de manera instantánea con un doble clic, incluso con la pantalla bloqueada. Gracias a la fluidez de MagicOS 10, el ecosistema de software ofrece una conexión perfecta con Google Gemini, Magic Portal y Circle to Search, además de capacidades avanzadas de edición y la función Imagen a video IA 2.0, un sistema multimodal capaz de transformar imágenes estáticas en clips dinámicos de estilo cinematográfico.

El rendimiento del equipo está impulsado por el procesador Snapdragon® 4 Gen 4, que junto a la tecnología HONOR RAM Turbo —la cual combina 8 GB de RAM física con 12 GB adicionales de expansión— asegura una multitarea fluida incluso bajo exigencias pesadas. A esto se suma una cámara principal de 50 MP diseñada para capturar imágenes con alto nivel de detalle y grabar en formato de video de alta definición.

Con una capacidad de almacenamiento interno de 256 GB, el HONOR 600 Smart estará disponible en Colombia en dos sofisticadas opciones de color: Plata y Morado Niebla, con un precio base de $1.999.900. Los usuarios podrán adquirirlo en los principales canales de comercialización del país como Claro, Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Falabella, Éxito y Wom, destacando que en sus primeros días de venta se ofrecerá en combo con un reloj HONOR Watch 2i.

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