Hubo una época en la que tener un celular no significaba preocuparse por la cámara, la memoria, las aplicaciones o si la batería alcanzaba para llegar al final del día. Bastaba con poder llamar, enviar mensajes y, para muchos, pasar un buen rato jugando Snake II.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Lanzan celular con batería que dura más de un mes y que funciona como ‘power bank’)

En Colombia, uno de los equipos que mejor representa esa época es el Nokia 1100, un teléfono que se vendió masivamente y que todavía es recordado por algo que hoy parece casi imposible: la batería duraba una eternidad y el aparato aguantaba prácticamente de todo.

El Nokia 1100 llegó al mercado en 2003 como un teléfono básico, con teclado físico, pantalla monocromática y funciones muy alejadas de las que ofrecen los celulares actuales. Sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los teléfonos más vendidos de la historia, con más de 250 millones de unidades comercializadas en todo el mundo.

Lee También

Así era:

En Colombia fue especialmente conocido. Para muchas personas fue su primer celular o uno de los primeros equipos que tuvieron, y su fama estaba relacionada con su resistencia. Una caída no necesariamente significaba que había que llevarlo a reparar y, si la batería estaba cargada, pasar varios días sin buscar un tomacorriente era algo completamente normal.

Ahora, más de dos décadas después de su lanzamiento, el Nokia 1100 está llamando nuevamente la atención como objeto de colección. El interés hace parte de una tendencia de nostalgia por los teléfonos de comienzos de los años 2000, impulsada por quienes recuerdan sus teclados físicos, sus juegos sencillos y una época en la que los celulares tenían muchas menos funciones, pero también muchas menos preocupaciones.

Eso sí, quienes quieran conseguir uno actualmente no encontrarán una nueva edición oficial del Nokia 1100. Lo que aparece en plataformas como eBay y Mercado Libre son unidades usadas, restauradas o ejemplares que permanecieron guardados durante años.

Por eso los precios pueden variar bastante. Dependiendo de su estado, autenticidad, accesorios y conservación, algunas unidades se ofrecen por alrededor de 23 dólares, mientras que otras pueden llegar hasta los 181 dólares, es decir, más de 700.000 pesos colombianos al cambio actual.

(Ver también: Por qué debería apagar su celular una vez a la semana: pocos lo hacen y sirve mucho)

El renovado interés también coincide con los anuncios de nuevos teléfonos de Nokia inspirados en modelos clásicos, entre ellos el 300 Charge. Pero, para quienes tuvieron un Nokia 1100 en Colombia, hay algo que ningún teléfono retro puede replicar del todo: la sensación de tener un celular que podía pasar días sin cargarse y que parecía sobrevivir a cualquier caída.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.