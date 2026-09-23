Por: Social Geek

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OpenAI amplió su ecosistema de inteligencia artificial con el lanzamiento de GPT-6 Sol y GPT-6 Luna, dos modelos que buscan ofrecer buena parte de las capacidades de la generación avanzada, pero con un enfoque en la reducción de costos. Según información publicada por OpenAI, estos modelos fueron desarrollados para mejorar el desempeño en tareas profesionales, de automatización y programación, además de optimizar el uso de computadores.

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La decisión de lanzar Sol y Luna llega poco después de GPT-6 Astra, el modelo de referencia para trabajos complejos. En esta nueva estructura, Sol se orienta a tareas exigentes y profesionales, mientras que Luna está dirigida a operaciones de gran volumen, donde el costo por operación resulta decisivo. OpenAI destacó que el precio de ambos modelos es un elemento central del anuncio, ya que la reducción se logró gracias a mejoras en la infraestructura de inferencia y en el sistema de almacenamiento en caché de instrucciones. De acuerdo con la compañía, Sol cuesta 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares en salida, mientras que Luna reduce este valor a 0,10 dólares y 0,50 dólares, respectivamente.

Para empresas y desarrolladores, este cambio puede representar un ahorro significativo, especialmente en sistemas donde se realizan millones de operaciones. En cuanto al desempeño, las pruebas muestran que Sol sobresale como agente en flujos de trabajo empresariales, alcanzando un 33,2 % en AutomationBench con costos muy inferiores a Astra, siempre según datos de OpenAI. También en programación, Sol obtiene 68,8 % en DeepSWE v1.1, acercándose a modelos más avanzados, pero con 80 % menos de gasto por tarea.

Luna, por su parte, rinde de forma cercana en pruebas de codificación y en tareas repetitivas, confirmando que su principal atractivo está en el precio bajo para usos masivos. Una de las innovaciones es la mejora en el uso del computador; ambos modelos muestran avances en OSWorld 2.0 Offline, ampliando el acceso a herramientas económicas para crear agentes que ejecuten tareas reales en el computador, algo que hasta ahora era privilegio de modelos más costosos.

Además, OpenAI afirma que tanto Sol como Luna heredan mejoras en la claridad y naturalidad de las respuestas, una característica que la firma introdujo con GPT-6 Astra y que busca reducir la jerga técnica y facilitar las explicaciones en ambientes profesionales y de programación.

En conjunto, estos lanzamientos marcan una nueva etapa en la competencia de la inteligencia artificial, que ahora se centra no solo en la capacidad de los modelos, sino en la viabilidad económica de usarlos a gran escala. OpenAI apuesta porque la infraestructura y las nuevas estrategias de reducción de costos, como el prompt caching, logren que sus agentes sean más accesibles para desarrolladores y empresas. Así, la familia GPT-6 se estructura en tres niveles: Astra como el modelo de máxima capacidad, Sol enfocado en tareas profesionales con eficiencia en costos, y Luna orientado al alto volumen y mínimo precio por consulta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las diferencias entre GPT-6 Sol, GPT-6 Luna y GPT-6 Astra según OpenAI?

De acuerdo con los datos entregados por OpenAI, GPT-6 Astra es el modelo de máxima capacidad para tareas complejas, mientras que GPT-6 Sol equilibra rendimiento profesional y eficiencia de costos, siendo ideal para programación, agentes empresariales y soporte profesional. Por otro lado, GPT-6 Luna se orienta a situaciones donde se requiere manejar grandes volúmenes de operaciones y el precio por consulta es prioritario.

¿Cómo afecta el nuevo precio de GPT-6 Sol y Luna el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial?

Según información de OpenAI, la reducción de precios—con Luna costando hasta 0,10 dólares por millón de tokens de entrada—permite que desarrolladores y empresas puedan emplear modelos avanzados en más etapas del desarrollo, facilitando su uso en proyectos a gran escala donde antes el costo era una limitación importante.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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