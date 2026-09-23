La industria del turismo y la aviación comercial vive una de sus transformaciones más profundas en la era pospandémica, donde la experiencia del viajero ha pasado de ser un simple traslado para convertirse en un servicio integral de confort, tecnología y alta gastronomía. A más de dos décadas de haberse consolidado los primeros puentes aéreos directos entre Colombia y el norte del continente, el perfil de los viajeros colombianos ha evolucionado hacia la búsqueda de mayor control sobre sus itinerarios, acceso a conectividad permanente y experiencias de categoría premium.

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Esta reconfiguración del mercado vacacional y de negocios fue el eje central de un reciente análisis sobre el sector turístico presentado esta semana en Bogotá, donde se evidenció cómo los centros de interconexión internacional han facilitado el acceso a más de un centenar de destinos turísticos en Norteamérica. La fluidez en las rutas no solo dinamiza el turismo saliente desde Colombia, sino que afianza al país como un destino receptivo de gran escala para visitantes internacionales.

Esta evolución fue uno de los temas centrales durante la presentación, enmarcada en el evento “Una Experiencia con Sabor a Atlanta”, encuentro realizado por Delta Air Lines en Bogotá con periodistas, en el que la compañía compartió el desarrollo de su operación en Colombia, el impacto de su alianza con Latam y el papel de la tecnología y la gastronomía en la experiencia de viaje.

25 años conectando Colombia con Estados Unidos

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En 2025, esa aerolínea conmemoró 25 años de su primer vuelo entre Bogotá y Atlanta y una década de operaciones entre Cartagena y Atlanta. Actualmente, esa empresa opera dos vuelos diarios entre Bogotá y Atlanta y tres vuelos semanales entre Cartagena y Atlanta. Desde su hub en Atlanta, los pasajeros pueden conectar con más de 130 destinos en Estados Unidos y Canadá.

El papel estratégico de Atlanta como gran ‘hub’ de conexiones turísticas

Uno de los pilares económicos en la expansión del turismo entre ambas regiones radica en la consolidación del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta como una de las principales puertas de entrada a Estados Unidos. Esta megaestructura aeronáutica permite a los viajeros procedentes de capitales sudamericanas conectar eficientemente con más de 130 destinos dentro del territorio estadounidense y Canadá, además de enlaces internacionales hacia Europa y Asia.

La ventaja geográfica de este punto de conexión resulta clave para la logística del turismo global: cerca del 80% de la población de los Estados Unidos se ubica a una distancia promedio de tan solo dos horas de vuelo desde este terminal. Esto facilita que las familias y profesionales colombianos puedan planificar vacaciones hacia destinos secundarios, parques temáticos y centros culturales norteamericanos con tiempos de escala notablemente reducidos.

Alianzas comerciales que multiplican la oferta de rutas y destinos

El crecimiento del flujo turístico responde también a la consolidación de alianzas estratégicas globales y esquemas de Joint Venture entre las principales aerolíneas del continente. La cooperación operativa entre gigantes de la aviación ha permitido construir redes integradas que abarcan hoy más de 300 destinos interconectados entre Norteamérica y América del Sur.

Para el viajero colombiano, esta sinergia de red se traduce en una oferta ampliada de frecuencias diarias directas desde Bogotá hacia epicentros turísticos y financieros como Miami, Orlando y Atlanta, así como operaciones semanales clave desde Cartagena de Indias. Asimismo, la integración de las redes domésticas facilita que turistas internacionales aterricen en la capital y conecten fácilmente con más de 18 destinos del territorio nacional.

La tecnología como aliada: Desde el Wi-Fi a bordo hasta la Inteligencia Artificial

En el nuevo entorno del turismo internacional, la experiencia de viaje comienza mucho antes de subir al avión y se extiende hasta la llegada al destino final. La digitalización de la industria permite a los usuarios gestionar el seguimiento en tiempo real de su equipaje, coordinar cambios de itinerario e inclusive recibir asistencia mediante herramientas avanzadas de inteligencia artificial ante eventuales contingencias climáticas u operativas.

Sumado a las plataformas móviles, la conectividad a bordo se ha convertido en una exigencia fundamental para el viajero contemporáneo. El despliegue de Wi-Fi de alta velocidad y acceso gratuito en las flotas transcontinentales permite a los pasajeros mantenerse en contacto con sus familias o atender responsabilidades laborales a más de 30.000 pies de altura, elevando los estándares de satisfacción del cliente.

Gastronomía de origen y confort premium como diferenciadores a bordo

El turismo de experiencias se ha trasladado de forma definitiva al interior de las cabinas de pasajeros. Las tendencias de consumo en el transporte aéreo muestran un incremento sustancial en la demanda de cabinas intermedias y de preferencia (Premium Select y Comfort), las cuales ofrecen mayor espacio en los asientos, abordaje prioritario y sistemas de entretenimiento con miles de horas de contenido audiovisual.

En este contexto, la gastronomía a bordo se posiciona como una herramienta de inmersión cultural. La incorporación de menús cuidadosamente diseñados que rinden homenaje a la identidad culinaria del destino —como el auténtico estilo de barbacoa de Georgia o cartas de vinos regionales— busca que el viaje en sí mismo forme parte del itinerario gastronómico del turista desde el instante en que despega.

Un mercado turístico maduro y con proyecciones de crecimiento sotenido

El fortalecimiento del sector aéreo entre Colombia y Estados Unidos refleja la madurez de un mercado vacacional que demanda mayor flexibilidad y valor agregado. La combinación de una robusta infraestructura de red, un servicio centrado en la comodidad del usuario y la simplificación de trámites a través de canales digitales aseguran un panorama optimista para la dinamización del turismo receptivo y emisivo en los próximos años.

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