Pocas cosas arruinan más un viaje que abrir la maleta y encontrar la ropa empapada de shampoo, o quedarse varado en el control de seguridad porque un frasco no cumplía las medidas permitidas. La buena noticia es que organizar los líquidos bien es sencillo si se siguen algunas reglas básicas, tanto para equipaje de mano como para maleta de bodega.

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1. Conocer la regla de los líquidos en el equipaje de mano

La mayoría de aeropuertos en el mundo aplica una norma similar para el equipaje de mano:

Cada envase debe tener una capacidad máxima de 100 ml (aunque esté parcialmente lleno).

(aunque esté parcialmente lleno). Todos los envases deben ir juntos en una sola bolsa transparente resellable , de aproximadamente un litro.

, de aproximadamente un litro. Se permite una bolsa por pasajero , y debe poder cerrarse por completo.

, y debe poder cerrarse por completo. La bolsa debe salir del equipaje de mano y pasar por separado en el control de seguridad.

Esta norma aplica a líquidos, geles, cremas, pastas y aerosoles: shampoo, protector solar, perfume, gel de manos, pasta dental, entre otros. Conviene revisar la normativa del país o aerolínea específica antes de viajar, porque puede haber variaciones.

2. Elegir los envases correctos

Para el equipaje de mano, lo ideal es trasladar los productos a envases de viaje en vez de cargar los tamaños completos.

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Frascos de silicona o plástico reutilizables , con tapa de rosca segura, para shampoo, acondicionador y cremas.

, con tapa de rosca segura, para shampoo, acondicionador y cremas. Atomizadores pequeños para perfume o spray de cabello.

para perfume o spray de cabello. Frascos con tapa a presión o de rosca doble , que ofrecen más seguridad que las tapas simples de click.

, que ofrecen más seguridad que las tapas simples de click. Productos sólidos como shampoo en barra, desodorante en barra o pasta de dientes sólida, que evitan por completo el riesgo de derrame y no cuentan como líquido.

3. Sellar bien cada envase antes de guardarlo

La mayoría de los derrames ocurren por tapas mal cerradas o por la presión que cambia durante el vuelo.

Verificar que cada tapa quede firme, girándola hasta el tope.

Poner un trozo de plástico film entre el envase y la tapa antes de cerrarla, como sello extra.

Si el frasco tiene válvula dosificadora, taparla con cinta o dejarla en una bolsa individual.

4. Usar bolsas resellables como segunda protección

Incluso con la tapa bien puesta, es recomendable una capa extra de seguridad.

Meter cada envase en una bolsa resellable individual, o agruparlos por tipo (higiene, maquillaje, cuidado del cabello).

Para maleta de bodega, usar una bolsa más grande tipo ziplock para todos los líquidos juntos.

Esto evita que, si algo se derrama, el líquido no se riegue sobre la ropa ni los demás objetos.

5. Organizar los líquidos dentro de la maleta

Ubicar la bolsa de líquidos en la parte superior de la maleta, para que sea fácil de sacar en el control o al llegar al hotel.

Si se usa cubo de empaque (packing cube), destinar uno solo para los productos de aseo.

Colocar los frascos en posición vertical y, si es posible, envueltos en ropa o toallas para amortiguar los golpes.

Evitar poner objetos pesados encima de los envases.

6. Separar los líquidos de la ropa y los electrónicos

Guardar los productos de aseo en una bolsa o neceser aparte de la ropa, nunca sueltos entre las prendas.

Mantener los líquidos alejados de cargadores, cables y dispositivos electrónicos, por si ocurre algún derrame.

Si se lleva más de un neceser (por ejemplo, uno de maquillaje y otro de higiene), revisar cada uno por separado antes de cerrar la maleta.

(Vea también: Comer lo mismo todos los días: beneficios, riesgos y recomendaciones de expertos para una dieta saludable)

7. Pensar en el regreso

Muchos derrames ocurren en el viaje de vuelta, cuando los envases ya están más vacíos y con más aire dentro, lo que aumenta la presión.

Revisar que las tapas sigan bien cerradas antes de empacar de regreso.

Si algún envase quedó muy vacío, pasar el contenido a uno más pequeño para reducir el espacio de aire.

Considerar comprar productos de tamaño de viaje en el destino, en vez de cargar los frascos ya usados todo el recorrido.

8. Qué hacer si un líquido se derrama en la maleta

Sacar toda la ropa y separar lo afectado de lo que quedó limpio.

Lavar el líquido derramado (shampoo, crema) con agua y jabón lo antes posible, antes de que se seque.

Airear bien la maleta y la ropa antes de guardarlas de nuevo, para evitar que quede olor a humedad.

Errores comunes al empacar líquidos

Llevar frascos de más de 100 ml en el equipaje de mano.

No usar bolsa transparente y tener que reorganizar todo en el aeropuerto.

Guardar los líquidos sueltos, sin bolsa de protección.

Poner los envases en el fondo de la maleta, debajo de objetos pesados.

Olvidar revisar las tapas antes del vuelo de regreso.

(Vea también: ¿Cómo cuidar los pies después de correr? Consejos para evitar ampollas, dolor y molestias)

Preguntas frecuentes

¿Cuántos mililitros de líquido se pueden llevar en el avión?

En equipaje de mano, cada envase debe tener máximo 100 ml, y todos deben ir juntos en una bolsa transparente de aproximadamente un litro por pasajero.

¿Los líquidos van en la maleta de mano o de bodega?

Ambos son posibles. En la maleta de mano aplican las restricciones de 100 ml por envase. En la maleta de bodega no hay ese límite, pero conviene protegerlos igual contra derrames.

¿Qué productos se consideran líquidos para efectos del aeropuerto?

Líquidos, geles, cremas, pastas, aerosoles y algunos alimentos blandos: shampoo, protector solar, perfume, gel de manos, pasta dental, mermeladas o salsas, entre otros.

¿Cómo evitar que el shampoo se derrame en la maleta?

Usando frascos con tapa de rosca segura, un sello de plástico film bajo la tapa y guardándolos dentro de una bolsa resellable, en posición vertical.

¿Se puede llevar perfume en el equipaje de mano?

Sí, siempre que el envase no supere los 100 ml y vaya dentro de la bolsa transparente junto con los demás líquidos.

¿Los productos sólidos como el shampoo en barra cuentan como líquido?

No. Los productos sólidos no están sujetos a la restricción de 100 ml, lo que los hace prácticos para equipaje de mano.

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