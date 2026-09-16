Por: Caracol TV

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Las autoridades de Tailandia comenzaron a aplicar este martes una modificación en sus políticas migratorias que cambia las condiciones de entrada para turistas de varias nacionalidades.

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La medida establece que 60 países conservarán la exención de visa, aunque el periodo permitido se reduce de 60 a 30 días. En contraste, ciudadanos de otras 33 naciones dejarán de contar con este beneficio y deberán solicitar una visa para ingresar al territorio tailandés.

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Entre los países que pierden la posibilidad de entrar sin visa se encuentran Colombia, México, Cuba, Panamá y Uruguay.

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El cambio supone una modificación importante para los viajeros colombianos, pues hasta ahora podían beneficiarse del esquema de entrada sin visa por un periodo de hasta 60 días.

Con las nuevas reglas, Colombia queda dentro del grupo de países cuyos ciudadanos deberán gestionar nuevamente el visado correspondiente antes de viajar a Tailandia. Las autoridades tailandesas no detallaron públicamente las razones específicas por las que cada una de las 33 nacionalidades fue retirada del listado de exención.

Estados Unidos, Reino Unido, India y Japón tendrán menos tiempo

La reducción del periodo de permanencia también alcanza a ciudadanos de países que conservarán la entrada sin visa.

Entre ellos están Estados Unidos, Reino Unido, India y Japón, cuyos viajeros pasarán de tener hasta 60 días de estancia permitida a un máximo de 30 días bajo este esquema. El Gobierno había anunciado esta modificación inicialmente a mediados de mayo, pero su implementación sufrió varios retrasos hasta comenzar a aplicarse ahora.

Países como China y Rusia ya tenían un límite de 30 días debido a acuerdos bilaterales previos.

¿Por qué Tailandia cambió las condiciones?

El Ejecutivo tailandés explicó que las modificaciones responden, entre otros factores, a preocupaciones relacionadas con abusos del régimen de entrada sin visa.

Según las autoridades, durante los últimos meses se han conocido casos de extranjeros que permanecieron en el país más tiempo del permitido o que realizaron actividades laborales sin contar con los permisos necesarios.

La medida representa un giro frente a la política adoptada en junio de 2024, cuando Tailandia amplió de 30 a 60 días el periodo de estancia para ciudadanos de 93 países.

Aquella decisión buscaba impulsar nuevamente el turismo, uno de los sectores fundamentales de la economía tailandesa, después del fuerte impacto que tuvo la pandemia de covid-19 sobre las llegadas internacionales.

Algunos países latinoamericanos mantienen beneficios

No todos los viajeros de América Latina tendrán que enfrentar estos cambios.

Los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile y Perú mantienen un régimen diferente debido a acuerdos bilaterales con Tailandia. En estos casos, sus pasaportes permiten ingresar al país sin visa de turista por un periodo de hasta 90 días.

Tailandia registra caída en la llegada de turistas

La modificación de las reglas migratorias ocurre mientras el turismo tailandés registra una disminución en el número de visitantes internacionales.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo de Tailandia, el país recibió alrededor de 20,1 millones de visitantes extranjeros entre enero y finales de agosto, una cifra que representa una caída superior al 3 % frente al mismo periodo anterior.

Tailandia alcanzó su máximo histórico de llegadas en 2019, antes de la pandemia, cuando recibió cerca de 40 millones de turistas. En 2025, la cifra estuvo cerca de los 33 millones.

Sus playas, parques naturales, templos y oferta de entretenimiento nocturno mantienen al país como uno de los destinos turísticos más importantes del Sudeste Asiático.

Las nuevas condiciones de visado se suman a otra modificación migratoria implementada recientemente.

Desde finales de agosto, Tailandia aplica una regulación destinada a agilizar la deportación de extranjeros que infrinjan las leyes del país o alteren el orden público.

De esta manera, Bangkok busca reforzar el control sobre los visitantes extranjeros mientras intenta mantener la actividad turística como uno de los principales motores de su economía.

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