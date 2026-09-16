Por: Caracol TV

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Un helicóptero de noticias se estrelló este martes 15 de septiembre en la comunidad de Chatsworth, en Los Ángeles, California, mientras cubría desde el aire otro accidente de tránsito ocurrido horas antes en la zona. La emergencia dejó tres personas muertas y otra herida, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) a medios locales.

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El accidente del helicóptero ocurrió poco antes de las 7:00 de la noche, en el bloque 9100 de North Mason Avenue. De acuerdo con las autoridades, la aeronave cayó entre dos edificios comerciales y provocó un incendio que alcanzó vehículos y contenedores ubicados en el lugar.

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La aeronave se encontraba en la zona porque varios helicópteros de medios de comunicación estaban cubriendo un accidente ocurrido previamente en el oeste del Valle de San Fernando. En ese hecho estuvieron involucrados un autobús del sistema de transporte público Metro y otro vehículo.

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NBC Los Ángeles confirmó que se trataba de un helicóptero de noticias. Sin embargo, reportes de otros medios señalaron que se trataría de un helicóptero de KNBC-TV, la estación de NBC Los Ángeles. Esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

BREAKING: KNBC helicopter crashes while covering metro bus crash in Los Angeles, California. https://t.co/TgzkkVTBHx — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 16, 2026

El impacto provocó un incendio en el sitio. Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, 56 bomberos acudieron a la emergencia y las llamas fueron extinguidas por completo.

El incendio también dejó daños en cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento. Las autoridades señalaron que no hubo riesgo para las estructuras cercanas.

An NBC News helicopter covering a deadly bus collision crashed in #LA on Tuesday, killing three people and sending two others to hospital. Aerial footage shows the wreckage near a storage facility, with firefighters extinguishing flame that spread to vehicles and storage containers. — FRANCE 24 English (@France24_en) September 16, 2026

La magnitud del impacto dificultó inicialmente la identificación de la aeronave. El oficial de información pública del LAFD, Brandon Silverman, explicó que los equipos de emergencia no pudieron determinar el número de identificación ubicado en la cola del helicóptero.

Silverman explicó que los equipos tendrían que revisar los restos para establecer cuántas personas viajaban a bordo y determinar la identificación de la aeronave. Las autoridades tampoco han entregado información sobre la edad o el género de las personas fallecidas.

Uno de los datos conocidos tras la emergencia es que al menos una de las personas fallecidas se encontraba fuera del helicóptero cuando ocurrió el accidente.

El capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles señaló que esa persona estaba en tierra en el momento en que la aeronave cayó. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al sitio, en parte porque se encontraban atendiendo el accidente de tránsito que había ocurrido poco antes.



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Por ahora, no se ha establecido la causa del accidente del helicóptero. Telemundo informó que las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) participarán en la investigación para determinar las circunstancias que llevaron al desplome de la aeronave.

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