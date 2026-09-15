Adriana Revelo, pareja del piloto Mehmet Cankaya, contó cómo fue la última conversación que tuvo con su esposo antes de que desapareciera la aeronave que cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. La mujer pidió a las autoridades mantener los esfuerzos para localizar a las cinco personas que iban a bordo.

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En diálogo con el programa radial ‘6AM W’ de Caracol Radio, Revelo explicó que habló con Cankaya el domingo 13 de septiembre, después de que el piloto completara el trayecto desde Guaymaral hasta Condoto.

Según relató la mujer, su esposo llegó al municipio y posteriormente le envió una fotografía de una perrita que estaba en el aeropuerto. Ese fue el último contacto que tuvieron antes de que el piloto emprendiera el viaje de regreso.

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“Fue la última comunicación que tuve con él; era nuestra manera de saber que todo estaba bien”, contó Revelo en la emisora.

Esposa mantiene esperanza de encontrarlo con vida

La última comunicación de Cankaya se registró a las 9:23 de la mañana. Poco después se activó la radiobaliza de emergencia de la aeronave, un dispositivo que permite emitir una señal cuando se presenta una situación de emergencia.

Desde entonces, los organismos de socorro concentran la búsqueda en una zona montañosa y de difícil acceso. La esposa del piloto contó al programa ‘6AM W’ que durante el lunes las familias recibieron información de la Aeronáutica Civil y de la Fuerza Aérea sobre las labores adelantadas.

Durante el operativo se habrían observado desde el aire posibles fragmentos o partes de la aeronave. Sin embargo, Revelo señaló que las familias todavía desconocen las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos y que, según la información que han recibido, no se habrían observado señales de fuego en el avión.

“Ellos pueden estar heridos; ellos obviamente están a la intemperie, están sometidos a lluvia, a frío, a cambios térmicos, y cada hora, cada minuto cuenta”, manifestó la mujer en la radio.

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Por esa razón, pidió que la búsqueda continúe tanto por aire como por tierra y que las autoridades establezcan con mayor precisión el lugar donde podría encontrarse la aeronave.

Buscan precisar el punto donde estaría el avión

De acuerdo con lo explicado por Revelo a Caracol Radio, el área de búsqueda habría cambiado durante el operativo. Inicialmente se manejaban sectores cercanos a algunos caseríos, donde habitantes aseguraron haber visto el despegue.

Posteriormente, la información recibida por los familiares apuntó hacia una zona más cercana a Pueblo Rico, en Risaralda.

“Al saber la ubicación real o geográfica, pues miren desde qué territorio es más prudente realizar esa búsqueda”, pidió Revelo, según recogió el programa radial.

La aeronave es un Cessna T-206 Turbo que, de acuerdo con la esposa del piloto, pertenecía a su familia y estaba bajo responsabilidad de Cankaya desde hacía aproximadamente tres años y medio.

Revelo aseguró que conocía las condiciones de operación del avión porque también viajaba en él junto con sus hijas. “Conozco la responsabilidad de Mehmet como piloto. Conozco el estado del avión porque era nuestro avión familiar”, afirmó.

Cankaya, de nacionalidad turca y radicado en Colombia, se dedicaba principalmente a actividades relacionadas con el turismo. Según su esposa, comenzó su formación como piloto durante la pandemia y posteriormente adquirió la aeronave. También estaba vinculado al Aeroclub de Colombia y participaba como voluntario en la Patrulla Aérea Civil Colombiana.

Precisamente, el vuelo en el que desapareció hacía parte de una misión humanitaria para trasladar profesionales de la salud e insumos a zonas de difícil acceso.

Revelo, quien es odontóloga y había participado anteriormente en brigadas de salud, explicó al medio que los pilotos voluntarios aportan sus aeronaves y su tiempo para apoyar este tipo de jornadas.

Mientras continúan las labores de búsqueda, la familia de Cankaya permanece pendiente en Colombia y Turquía. Sus tres hijas, de 18, 9 y 7 años, también esperan noticias sobre su padre.

“Ellos tienen mucha esperanza, estamos unidos en oración porque la esperanza no la hemos perdido”, dijo Revelo.

La mujer cerró su llamado con una petición a las autoridades para que mantengan activo el operativo: “Que por favor no desistan, que por favor no hagan pasar más horas, que esto puede ser, o sea, cada minuto cuenta”.

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