Por: Caracol TV

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Las labores de rescate para llegar al punto donde se avistó lo que serían los restos de la aeronave desaparecida en Chocó desde el domingo 13 de septiembre en la mañana, se retomarían el martes. “Los equipos de rescate lograron la localización precisa del sitio de impacto de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, siniestrada en una zona de alta montaña de difícil acceso”, informó la división de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil en un comunicado. Imágenes compartidas por la Fuerza Aeroespacial muestran restos de fuselaje en una escarpada montaña, que tienen “indicios” de pertenecer a la avioneta, pero las autoridades no informaron si hay sobrevivientes.

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Por otro lado, las autoridades evalúan “las condiciones meteorológicas y topográficas” para “iniciar las maniobras de salvamento y recuperación” de los ocupantes, precisa el comunicado de la Aeronáutica Civil. Un equipo de bomberos alcanzó a llegar a 36km de distancia, vía terrestre, pero se les ordenó retornar.

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La Patrulla Aérea Civil Colombiana, Colmédica y la Clínica del Country, entidades con las que trabajaba la misión médica, se pronunciaron sobre la situación de sus compañeros y voluntarios y el momento que atraviesan, ya que “nos duele profundamente que una jornada concebida para servir y llevar esperanza, hoy nos tenga en esta incertidumbre. Hasta ahora, no contamos con información confirmada sobre el estado de nuestros compañeros y voluntarios que se encontraban a bordo de la aeronave. Nuestra prioridad absoluta está con ellos, sus familias y todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad”.

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¿Quiénes iban en la aeronave que desapareció en Chocó?

María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez, que viajaban con el piloto Mehmet Canyaka, brindaban “atención a cerca de 600 personas en una de las zonas afectadas” por el terremoto del 10 de agosto que devastó regiones en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Destacan que esta misión “hacía parte de una iniciativa de responsabilidad social que se ha desarrollado conjuntamente durante más de diez años, llevando servicios de salud a comunidades vulnerables”.

“Permanecemos atentos a la evolución de la situación, acompañando a sus familias y confiando en que los esfuerzos de las autoridades y organismos de búsqueda permitan tener noticias favorables. Agradecemos a las autoridades, organismos de socorro y a todas las personas que participan en las labores de búsqueda y atención, así como a quienes nos han acompañado con sus mensajes de solidaridad, oración y esperanza”, finalizaron.

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De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial, “se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda (aldea) Oscordó, Pueblo Rico, Risaralda. Aproximadamente sobre las 7:30 a.m. nuestra aeronave UH-60 Black Hawk localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave“.

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