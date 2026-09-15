Por: Caracol TV

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Momentos de tensión quedaron registrados en el interior de un Boeing 737 de la aerolínea iraní Sepehran Airlines, luego de que la aeronave tuviera que regresar al aeropuerto de Mashhad tras una emergencia reportada poco después del despegue. Un video difundido en redes sociales muestra parte de lo ocurrido dentro del avión, donde se observan daños en algunos elementos de la cabina.

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El vuelo cubría la ruta entre Mashhad y Kermanshah cuando se presentó el inconveniente técnico. De acuerdo con los reportes iniciales citados por el medio iraní Tabnak, el piloto informó de un problema relacionado con el motor y posteriormente solicitó regresar al aeropuerto de origen para realizar un aterrizaje de emergencia.

La aeronave consiguió regresar y aterrizó sin problemas en el aeropuerto Shahid Hasheminejad de Mashhad, según la información suministrada por las autoridades aeroportuarias.

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¿Qué ocurrió con el vuelo iraní?

Los primeros informes sobre el incidente señalaron que durante el despegue se había estallado un neumático. Sin embargo, una autoridad aeroportuaria iraní entregó posteriormente una precisión diferente sobre lo ocurrido.

Hassan Jafari, director de relaciones públicas de la Dirección General de Aeropuertos de Khorasan Razavi, aseguró que el neumático de una de las ruedas se desprendió durante el despegue, pero aclaró que “el neumático no reventó en absoluto”.

Tras abandonar el aeropuerto de Mashhad, el piloto comunicó la emergencia a la torre de control y pidió autorización para regresar. La aeronave realizó las maniobras correspondientes y logró aterrizar en la pista del aeropuerto de Mashhad.

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Mientras se desarrollaba la emergencia, en el interior del avión algunos pasajeros registraron imágenes que posteriormente fueron difundidas. El video muestra el estado de parte de la cabina en medio del incidente y permite observar los momentos de tensión que se vivieron a bordo.

Varias partes de la cabina resultaron dañadas. Según se ve en las imágenes varios paneles dentro de la aeronave se desprendieron, generando miedo entre los pasajeros.

Después del aterrizaje de emergencia, los pasajeros que viajaban en la aeronave fueron trasladados hasta Kermanshah en un vuelo de reemplazo, de acuerdo con la información entregada por Jafari.

El funcionario también señaló que los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Shahid Hasheminejad de Mashhad continuaban operando y que las dos pistas del aeropuerto estaban abiertas.

¡Momentos de terror!

Un Boeing 737 de la aerolínea Sepehran Airlines en Irán, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Mashhad tras sufrir la ponchadura de una llanta del tren de aterrizaje y fallas en el motor durante el despegue.… pic.twitter.com/OjMf1vslUr — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 15, 2026

Investigan las causas del incidente

La causa exacta de la emergencia todavía es objeto de investigación. “Expertos de la Organización de Aviación Civil están investigando la causa exacta de este incidente”, explicó Jafari, según medios locales.

Los reportes señalan que no se registraron heridos entre los pasajeros ni la tripulación y que el avión logró completar el aterrizaje de emergencia sin incidentes.

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