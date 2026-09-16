Un partido de fútbol amateur terminó en tragedia en México luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en medio del encuentro y efectuara disparos contra personas que permanecían en el lugar.

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Según recogió El Tiempo, El hecho ocurrió en San Francisco del Rincón, Guanajuato, durante la tarde del domingo. La situación provocó que jugadores y asistentes buscaran ponerse a salvo mientras se desarrollaba el ataque.

Según los reportes conocidos, siete personas resultaron afectadas por el ataque. Una de ellas, identificada como Julio César, de 25 años, murió posteriormente en un centro asistencial, mientras que otras seis permanecen bajo atención médica.

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Entre los heridos fueron identificados Israel, de 25 años, y Christian Antonio. Las autoridades investigan las circunstancias del caso y buscan establecer quiénes estuvieron detrás del ataque.

Se desata BALAC3RA en pleno PARTID0 de fútbol, le DISPAR4R0N a un #jugador en la PI3RN4; filtran VIDEO del momento EXACTO 🥅⚠️🚨https://t.co/Q0GmTBlVZr — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) September 16, 2026

Investigación apunta a un posible ataque dirigido

Las primeras versiones recogidas por las autoridades señalan que los agresores podrían haber buscado a dos personas específicas que se encontraban en el sitio. Sin embargo, otras personas terminaron afectadas durante el episodio, según explicó un funcionario municipal citado en los reportes.

La Fiscalía de Guanajuato abrió una investigación por el homicidio y las lesiones ocasionadas durante el ataque. Hasta el momento, la información disponible no reporta la captura de los responsables.

El caso vuelve a poner la atención sobre la violencia que también ha alcanzado escenarios de fútbol amateur en Guanajuato. En enero de 2026, otro ataque en una cancha de Salamanca dejó 11 personas muertas y 12 heridas, según reportes sobre ese hecho.

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