Un temblor de magnitud 4,5 se registró a la 1:18 de la madrugada de este miércoles 16 de septiembre en Colombia, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento tuvo una profundidad de 43 kilómetros y su epicentro fue localizado en Istmina, Chocó. El registro corresponde a una actualización del reporte inicial, que ubicaba el evento en magnitud 4,1 y con profundidad superficial.

El temblor fue percibido en diferentes municipios del Eje Cafetero y el Valle del Cauca, según los primeros reportes ciudadanos. Las reacciones recibidas por el sistema Sismo Sentido describieron distintas intensidades dependiendo del lugar.

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¿En qué lugares se sintió el temblor?

El movimiento tuvo reportes de percepción en Pereira, Armenia, Manizales, Cali y El Cerrito, con referencias a desplazamiento de objetos y diferencias en la duración e intensidad del sismo.

En Pereira, el temblor fue percibido con suficiente intensidad para mover objetos en un inmueble ubicado en un segundo piso. Desde Armenia, uno de los reportes llamó la atención sobre la duración del movimiento, al señalar que se prolongó más que otros registrados recientemente.

La percepción también llegó desde Manizales, donde el reporte ciudadano describió el movimiento como fuerte, mientras en Cali y El Cerrito, Valle del Cauca, habitantes confirmaron haberlo sentido durante la madrugada. Los reportes hacen parte de la información recopilada por el Servicio Geológico Colombiano a en su redes sociales.

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