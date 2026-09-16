Un sismo de magnitud 4,5 se registró a la 1:18 de la madrugada de este miércoles 16 de septiembre, de acuerdo con el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento tuvo una profundidad de 43 kilómetros y fue localizado en Istmina, Chocó, según la información actualizada por la entidad. El movimiento fue percibido en diferentes puntos del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

El primer reporte del SGC había establecido una magnitud de 4,1 y una profundidad superficial. Con la actualización del boletín, el registro pasó a 4,5 y la profundidad quedó establecida en 43 kilómetros.

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La percepción del movimiento quedó reflejada en los comentarios que dejaron decenas de ciudadanos en la publicación del SGC. En varios casos, las personas describieron una sacudida fuerte, mientras otras destacaron la duración o los sonidos que escucharon durante el sismo.

Reacciones al temblor de magnitud 4.5 que sacudió a Colombia esta madrugada

Los reportes ciudadanos describieron un movimiento perceptible en viviendas y edificios, con experiencias marcadas por la duración de la sacudida, el desplazamiento de objetos y los sonidos producidos por algunas estructuras.

En Pereira, el temblor alcanzó a mover objetos en un segundo piso, mientras en Armenia una persona contó que una sola sacudida desplazó su cama y estuvo acompañada por un sonido del edificio. En ambos casos, la percepción estuvo relacionada con el movimiento dentro de las viviendas.

Una experiencia particular ocurrió en Ciudad Guabinas, Yumbo, donde un habitante de un noveno piso relató que sintió un sacudón en la cama y que su gata salió corriendo a esconderse. Otros ciudadanos también describieron una sensación fuerte y sonidos durante el evento.

La duración fue otro de los aspectos mencionados en los reportes. Una persona resumió su experiencia con la frase “estuvo re largo”, mientras un habitante de Zarzal, Valle del Cauca, indicó que el movimiento fue rápido y le provocó un susto, aunque señaló que no observó daños.

También hubo referencias a los sonidos producidos durante el temblor. En uno de los reportes, un ciudadano describió que “ese techo traqueó horrible”, mientras desde Manizales calificaron la intensidad percibida como fuerte.

Los testimonios fueron enviados a Sismo Sentido, plataforma del Servicio Geológico Colombiano que recopila información ciudadana sobre la percepción de los movimientos telúricos. Hasta los reportes disponibles no aparecen referencias a daños asociados con este evento.

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