Otro temblor se registró durante la madrugada de este miércoles 16 de septiembre en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el movimiento a las 2:02 a. m., con una magnitud de 4,4.
(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)
El evento tuvo profundidad superficial y su localización fue establecida en el océano Pacífico, a 40 kilómetros de Bahía solano, según el boletín por la entidad.
Este movimiento ocurrió menos de una hora después de otro sismo reportado a la 1:18 a. m., que tuvo una magnitud actualizada de 4,5 y epicentro en Istmina, Chocó. Se trata de dos registros sísmicos distintos, de acuerdo con los boletines del SGC.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-16, 02:02 hora local Magnitud 4.4. Profundidad superficial, Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/FK1KVYmKzZ
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 16, 2026
La actividad continuó poco después. A las 2:33 a. m., el SGC reportó otro movimiento de magnitud 2,9 y profundidad superficial en el océano Pacífico, identificado como una réplica
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-16, 02:33 hora local Magnitud 2.9. Profundidad superficial, Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/HNdjoMNiNE
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 16, 2026
Temblor de magnitud 4.5 en Istmina (Chocó)
El movimiento de las 2:02 a. m. ocurrió menos de una hora después de otro sismo reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El primero tuvo lugar a la 1:18 a. m. y alcanzó una magnitud de 4,5.
Ese evento tuvo como referencia Istmina, Chocó, con una profundidad de 43 kilómetros. El reporte preliminar había señalado una magnitud de 4,1 y profundidad superficial, pero la actualización modificó ambos datos.
La cercanía entre los dos horarios hizo que los movimientos sísmicos fueran registrados durante el mismo periodo de la madrugada, aunque corresponden a dos eventos diferentes dentro del reporte del SGC.
El segundo, ocurrido a las 2:02 a. m., alcanzó una magnitud de 4,4 y fue ubicado en el océano Pacífico, con profundidad superficial.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-16, 01:18 hora local Magnitud 4.5. Profundidad 43 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/UQMppLADGd
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 16, 2026
¿Cómo reportar un temblor en Colombia?
El SGC invita a las personas que percibieron el movimiento a ingresar a Sismo Sentido y diligenciar el reporte correspondiente. Allí pueden indicar su ubicación y aportar información sobre la forma en que percibieron la sacudida.
Estos registros ciudadanos sirven como insumo para conocer la percepción del movimiento en diferentes zonas y complementar la información técnica recopilada por la entidad.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO