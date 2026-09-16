Otro temblor se registró durante la madrugada de este miércoles 16 de septiembre en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el movimiento a las 2:02 a. m., con una magnitud de 4,4.

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(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

El evento tuvo profundidad superficial y su localización fue establecida en el océano Pacífico, a 40 kilómetros de Bahía solano, según el boletín por la entidad.

Este movimiento ocurrió menos de una hora después de otro sismo reportado a la 1:18 a. m., que tuvo una magnitud actualizada de 4,5 y epicentro en Istmina, Chocó. Se trata de dos registros sísmicos distintos, de acuerdo con los boletines del SGC.

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La actividad continuó poco después. A las 2:33 a. m., el SGC reportó otro movimiento de magnitud 2,9 y profundidad superficial en el océano Pacífico, identificado como una réplica

Temblor de magnitud 4.5 en Istmina (Chocó)

El movimiento de las 2:02 a. m. ocurrió menos de una hora después de otro sismo reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El primero tuvo lugar a la 1:18 a. m. y alcanzó una magnitud de 4,5.

Ese evento tuvo como referencia Istmina, Chocó, con una profundidad de 43 kilómetros. El reporte preliminar había señalado una magnitud de 4,1 y profundidad superficial, pero la actualización modificó ambos datos.

La cercanía entre los dos horarios hizo que los movimientos sísmicos fueran registrados durante el mismo periodo de la madrugada, aunque corresponden a dos eventos diferentes dentro del reporte del SGC.

El segundo, ocurrido a las 2:02 a. m., alcanzó una magnitud de 4,4 y fue ubicado en el océano Pacífico, con profundidad superficial.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

El SGC invita a las personas que percibieron el movimiento a ingresar a Sismo Sentido y diligenciar el reporte correspondiente. Allí pueden indicar su ubicación y aportar información sobre la forma en que percibieron la sacudida.

Estos registros ciudadanos sirven como insumo para conocer la percepción del movimiento en diferentes zonas y complementar la información técnica recopilada por la entidad.

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