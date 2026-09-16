Un helicóptero utilizado para cubrir noticias cayó este martes en Chatsworth, California, en medio de la cobertura de la KNBC-TV, que había movilizado a un equipo a cubrir un accidente de tránsito. El siniestro dejó tres personas muertas y una herida, además de provocar un incendio en un sector comercial.

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La aeronave terminó en el área de North Mason Avenue, en el Valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles. De acuerdo con Telemundo, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que el helicóptero cayó entre dos edificios comerciales y que las llamas alcanzaron varios vehículos y contenedores.

Las autoridades locales quedaron a cargo de la atención del accidente y de establecer qué ocurrió con la aeronave. Según NBC Los Ángeles, el helicóptero se encontraba en el sector porque varias cadenas de televisión seguían desde el aire las labores de emergencia por un accidente de tránsito ocurrido poco antes. La caída ocurrió cerca de las 7:00 de la noche, hora local.

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Un helicóptero se estrelló en Los Angeles mientras realizaba una transmisión en vivo sobre un accidente de autobús.

Inicialmente se reportaron tres personas muertas y una herida.

Ocurrió en la tarde del 15 de septiembre. pic.twitter.com/AhZlkrMdNL — GaboAir (@GaboAir) September 16, 2026

El incendio alcanzó vehículos en la zona

El impacto provocó un incendio que afectó cuatro automóviles y dos contenedores de almacenamiento, según el reporte de los bomberos. La emergencia quedó bajo control sin que las autoridades reportaran daños en las estructuras comerciales cercanas.

Un amplio despliegue de bomberos atendió la situación. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles indicó que 56 de sus integrantes se encontraban en el lugar durante la respuesta al accidente.

En un primer reporte, las autoridades informaron sobre una persona fallecida que se encontraba fuera de la aeronave. Con la actualización de los equipos de emergencia, el número de víctimas mortales subió a tres, mientras otra persona quedó herida.

El citado medio indicó que el helicóptero era una aeronave de noticias y que varias unidades de televisión se encontraban en el oeste del Valle de San Fernando cubriendo el accidente del autobús cuando ocurrió la caída. La causa del siniestro todavía no estaba establecida.

El accidente que había llevado a los medios hasta Chatsworth

Horas antes, un autobús de Metro y una camioneta SUV chocaron cerca de la intersección de Nordhoff Street y De Soto Avenue. El accidente ocurrió poco después de las 5:00 de la tarde y dejó dos personas muertas y seis heridas, según información de las autoridades citada por Los Angeles Times y NBC Los Angeles.

El impacto dejó a varias personas atrapadas dentro del autobús, por lo que los bomberos desplegaron equipos de rescate para sacarlas del vehículo. Los seis heridos fueron trasladados a centros médicos, aunque inicialmente no se conocía la gravedad de sus lesiones.

La policía no había establecido públicamente si las dos personas fallecidas en el choque viajaban en el autobús, estaban dentro del otro vehículo o se encontraban fuera de los automotores. Tampoco se habían divulgado sus identidades.

Así, dos emergencias distintas terminaron concentrando la atención de los organismos de socorro en el mismo sector de Chatsworth. El helicóptero se accidentó mientras equipos periodísticos cubrían desde la zona las labores relacionadas con el primer choque.

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