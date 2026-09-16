Despegar, Banco de Bogotá y Mastercard lanzaron en Colombia una nueva tarjeta de crédito que busca convertir las compras habituales en beneficios relacionados con viajes.

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Uno de sus principales atractivos es el programa de Puntos Pasaporte, que permite acumular puntos con las compras hechas en cualquier comercio y posteriormente utilizarlos dentro de la plataforma de Despegar.

Los puntos pueden redimirse para adquirir diferentes servicios turísticos, entre ellos vuelos, hoteles, paquetes, alquiler de vehículos, asistencias y experiencias. De esta manera, las recompensas no están limitadas exclusivamente a la compra de tiquetes aéreos.

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La tarjeta está disponible en cuatro categorías de Mastercard: Clásica, Gold, Platinum y Black. La categoría que recibe cada cliente depende del perfil crediticio y del estudio realizado por el Banco de Bogotá.

Otro de los beneficios de lanzamiento es un bono de bienvenida en Puntos Pasaporte, cuyo monto puede llegar hasta los 6.500 puntos, dependiendo de la categoría de la tarjeta.

Además, los nuevos clientes pueden recibir bonos adicionales al cumplir determinadas metas de compra durante el primer trimestre y cuentan con seis meses de exoneración de la cuota de manejo desde la activación.

Descuentos y accesos a salas VIP, entre los beneficios

La nueva tarjeta también incorpora beneficios pensados para diferentes momentos del viaje. Uno de ellos es un 15 % de descuento en hoteles y experiencias, una alternativa que permite utilizar la tarjeta y sus beneficios no solo para organizar el transporte, sino también para reservar actividades y alojamiento.

Los usuarios también tendrán acceso a la categoría Explorador de Pasaporte Despegar, además de un seguro de asistencias del Grupo MOK para viajes, hogar y vehículo.

A esto se suman beneficios propios de Mastercard, entre ellos protección de compras y asistencia al viajero.

Para quienes tengan las categorías superiores hay un beneficio adicional relacionado con los aeropuertos. Las tarjetas Platinum y Black incluyen accesos a salas VIP mediante Mastercard Airport Experiences. Los clientes con tarjeta Platinum tendrán cinco ingresos, mientras que los usuarios Black contarán con 10 accesos.

Estos beneficios hacen parte de la propuesta con la que las tres compañías buscan que las compras cotidianas puedan convertirse en recursos para diferentes componentes de un viaje.

¿Cómo se acumulan y dónde se pueden usar los puntos?

El sistema de recompensas funciona a partir de las compras que el usuario realiza con la tarjeta. De acuerdo con la información entregada por las compañías, todas las categorías permiten acumular Puntos Pasaporte con compras en cualquier comercio, aunque la cantidad de puntos obtenida depende de la categoría.

La acumulación parte de un punto por cada dólar, según las condiciones correspondientes a cada tarjeta.

Una vez acumulados, los Puntos Pasaporte pueden utilizarse en Despegar, donde los usuarios tienen la posibilidad de aplicarlos a diferentes productos y servicios turísticos.

La propuesta busca ampliar el uso tradicional de los programas de recompensas vinculados exclusivamente a los tiquetes, al permitir que los puntos también se destinen a hoteles, vehículos, experiencias y otros servicios relacionados con un viaje.

Para quienes estén interesados en solicitar el producto, existen tres canales disponibles: la página web del Banco de Bogotá, cualquiera de sus sucursales a nivel nacional o el sitio web de Despegar.

La aprobación de la tarjeta y la categoría asignada no son automáticas, pues dependen del estudio de crédito realizado por el Banco de Bogotá.

Así, antes de solicitarla, los interesados pueden revisar las condiciones de cada categoría y los beneficios asociados, especialmente si su objetivo es aprovechar los puntos para futuros viajes, los descuentos en hoteles y experiencias o los accesos a salas VIP.

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