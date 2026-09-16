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Uno de los principales obstáculos para la estabilidad económica de los jóvenes se origina en la falta de hábitos estructurados para administrar el dinero. De acuerdo con el análisis presentado por Vivian Mena Pacheco, profesional en economía y negocios internacionales, muchos jóvenes tienden a gastar sus ingresos de forma inmediata y a postergar el ahorro, lo que termina dificultando la correcta gestión de sus recursos. Este comportamiento se evidencia, además, en compras impulsivas y estilos de vida que superan los límites reales del presupuesto mensual.

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Sumado a lo anterior, las obligaciones financieras fijas, como cuentas mensuales o compromisos adquiridos sin evaluar previamente la capacidad de pago, incrementan el riesgo de desequilibrio en las finanzas personales. Según la experta, tener un salario elevado no es garantía de estabilidad, ya que "la diferencia está en cómo administramos esos recursos", enfatizó Mena. La manera en que se distribuye y se utiliza el dinero resulta así determinante para la salud financiera.

Mena resalta especialmente el uso de la tarjeta de crédito como uno de los principales puntos frágiles en el comportamiento financiero juvenil. Muchos la utilizan como si fuera una extensión del salario, sin advertir que se trata en realidad de dinero prestado, lo que puede derivar en deudas costosas. Pese a ello, la tarjeta puede ser provechosa siempre que se conozcan y respeten sus condiciones básicas, como la fecha de corte —momento en que el banco liquida las compras para el extracto siguiente— y la fecha límite de pago. Asimismo, aprovechar compras en una sola cuota y pagar a tiempo puede convertir la tarjeta en un medio eficiente, evitando intereses innecesarios.

Para orientar la organización de los ingresos, Mena propone una adaptación de los modelos clásicos de educación financiera, como la regla 50-30-20, reformulando la distribución en un esquema 50-20-20-10: 50% para gastos personales indispensables, 20% para inversión y patrimonio, 20% para disfrute y entretenimiento, y 10% para un fondo de emergencia. Esta segmentación diferencia claramente entre la inversión de largo plazo y el ahorro inmediato para imprevistos, asegurando la liquidez sin afectar otros proyectos.

En este sentido, la ruta para corregir los hábitos de consumo y alcanzar una estabilidad financiera duradera implica auditar gastos, estructurar el presupuesto bajo esquemas probados y llevar un control minucioso de las fechas relevantes en las finanzas personales.

¿Cuáles son los principales errores financieros que cometen los jóvenes en el manejo de su dinero?

De acuerdo con la economista Vivian Mena Pacheco, entre los errores más frecuentes están el gasto impulsivo, la postergación del ahorro y el uso inadecuado de tarjetas de crédito, sumados a la falta de evaluación de los compromisos financieros mensuales frente al presupuesto real disponible.

¿Cómo se debe usar adecuadamente una tarjeta de crédito para evitar deudas costosas?

La tarjeta de crédito debe usarse conociendo la fecha de corte y la fecha límite de pago, planificando compras y, si es posible, pagando en una sola cuota sin intereses. Así se evita incurrir en deudas innecesarias y se convierte en una herramienta útil dentro del presupuesto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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