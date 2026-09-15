Por: renunciareirse

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Leonardo DiCaprio dejó Hollywood por unos días y se sumergió en una de las regiones más impactantes de Brasil. Durante su reciente viaje por el país, el actor visitó el Pantanal, el humedal tropical más grande del mundo y un referente internacional para la observación de animales en libertad. Allí conoció iniciativas dedicadas a la conservación de la biodiversidad, y dejó en claro que este tesoro natural es también un destino turístico apasionante para quienes aman la naturaleza y los paisajes diferentes.

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Comprender el Pantanal comienza por seguir sus ciclos. El agua avanza sobre las llanuras, transforma los caminos en canales y, meses después, retrocede para devolverle espacio a la tierra firme. Este movimiento determina los desplazamientos de la fauna, la rutina de las haciendas y la experiencia de los viajeros. Situado principalmente en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, en la región Centro-Oeste de Brasil, el bioma reúne ríos, llanuras y bosques adaptados a la alternancia entre las temporadas de inundación y sequía.

La Unesco reconoce el Área de Conservación del Pantanal como Patrimonio Mundial Natural, mientras que una zona más extensa forma parte de la Reserva de la Biosfera del Pantanal. La relevancia del destino también se refleja en la prensa internacional. En 2026, el periódico británico The Telegraph incluyó el avistamiento de jaguares en una lista de 20 experiencias para vivir al menos una vez. En los Wanderlust Travel Awards 2025, Brasil ocupó el segundo lugar entre los países más deseados para realizar viajes de naturaleza y observación de fauna.

En el Pantanal, la luz, la temperatura y el nivel de las aguas definen los horarios y los recorridos del viaje. Investigadores, peones, habitantes y guías especializados ofrecen diferentes perspectivas sobre la fauna y la vida en la llanura para que los visitantes puedan vivir cada momento al máximo.

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Cómo recorrer el Pantanal

Dos regiones concentran algunas de las principales rutas de acceso. En el Pantanal Norte, en Mato Grosso, los ríos, canales y bosques de ribera conducen a expediciones por distintos entornos, especialmente en zonas donde se registran avistamientos frecuentes de jaguares. Poconé es una de las bases para quienes recorren la ruta Transpantaneira. Al final de la vía, Porto Jofre sirve como punto de partida para travesías por los ríos Cuiabá, Piquiri y Três Irmãos.

En el Pantanal Sur, en Mato Grosso do Sul, Aquidauana, Miranda y Corumbá brindan acceso a estancias, alojamientos de naturaleza, cabalgatas, safaris terrestres e itinerarios fluviales. Ambas regiones ofrecen perspectivas diferentes del bioma, determinadas por el paisaje, la estacionalidad y la historia de cada territorio.

Alojamiento, conservación y naturaleza

Estancias, posadas y hoteles de naturaleza ofrecen distintos niveles de comodidad, acceso a áreas naturales y, en algunos casos, actividades vinculadas a proyectos ambientales. La programación suele concentrarse al amanecer y al final de la tarde, cuando muchos animales están más activos, y puede incluir paseos en barco, safaris en vehículos abiertos, caminatas y expediciones nocturnas.

La rutina de las haciendas acerca al visitante al trabajo con el ganado y a una forma de vida construida a partir de la convivencia entre las personas, los animales y el paisaje. Las cabalgatas recorren llanuras, zonas inundadas y senderos, con oportunidades para observar la fauna durante el trayecto. En las noches despejadas, la escasa iluminación artificial favorece la observación de las estrellas sobre las llanuras.

Observación de jaguares y aves

Avistar un jaguar en libertad es un ejercicio de paciencia. Entre julio y noviembre, un período generalmente asociado al descenso del nivel de las aguas, la concentración de animales cerca de los ríos puede favorecer los avistamientos en algunas zonas. Las embarcaciones suelen salir temprano y avanzan lentamente mientras guías y pilotos examinan las orillas, escuchan vocalizaciones y buscan movimientos entre la vegetación.

En tierra firme, los vehículos abiertos recorren rutas y senderos al amanecer y al final de la tarde. Además del jaguar, durante el trayecto pueden aparecer osos hormigueros gigantes, ciervos, tapires, pecaríes de labios blancos y aves. Al interpretar huellas y comportamientos, los guías explican por qué la conservación del hábitat es decisiva para la permanencia de estas especies.

Pantanal es además un referente brasileño para la observación y la fotografía de aves, con más de 650 especies registradas. Tuyuyús, guacamayos jacinto, garzas, espátulas, martines pescadores, seriemas y urutaúes pueden encontrarse en llanuras, orillas de ríos, senderos y zonas cercanas a las haciendas. El amanecer ofrece una luz suave y una mayor actividad de la fauna. Los guías ayudan a identificar especies, reconocer cantos e interpretar comportamientos, y muestran cómo cada entorno alberga diferentes poblaciones a lo largo del año.

Crucero fluvial por el corazón del Pantanal

Los cruceros por el río Paraguay permiten recorrer distintas zonas del Pantanal durante varios días, utilizando el barco-hotel como alojamiento y base para realizar actividades en tierra y en el agua. Con salida desde Corumbá, las embarcaciones atraviesan llanuras inundadas, bosques ribereños y horizontes abiertos.

El itinerario puede incluir paseos en embarcaciones pequeñas, senderismo, actividades acuáticas autorizadas y observación de aves. Entre los destinos se encuentra la Serra do Amolar, donde las formaciones montañosas se encuentran con ríos, llanuras y bosques.

Safari en barco

De menor duración y en embarcaciones más pequeñas, el safari en barco se concentra en la búsqueda de animales a lo largo de canales y orillas. Los barcos avanzan a velocidad controlada mientras guías y pasajeros siguen los movimientos y sonidos de su entorno. Garzas, tuyuyús, martines pescadores, guacamayos, cormoranes, caimanes y capibaras pueden aparecer durante el recorrido.

Cultura, sabores y hospitalidad pantanera

En las estancias y comunidades, los guías, peones, artesanos y habitantes comparten saberes construidos a partir de la convivencia con los ríos, el trabajo en las estancias y las transformaciones del paisaje. Sus historias presentan el Pantanal como un territorio habitado y culturalmente diverso.

Esta relación también se refleja en la cocina. Pescados de río, carnes cocinadas lentamente, arroz carreteiro, caldo de piraña, sopa paraguaya, paçoca de carne seca, macarrão de comitiva y farofa de plátano macho reúnen influencias indígenas, fronterizas y rurales. Alrededor de la mesa, recetas, recuerdos y anécdotas ayudan a contar la vida en la llanura.

Conservación y naturaleza

En algunas zonas, los viajeros pueden conocer el trabajo de investigadores, biólogos y guías que monitorean especies y hábitats. Las actividades requieren reserva previa y varían según la disponibilidad de los equipos, la temporada y las condiciones sobre el terreno.

1. Onçafari

En Caiman Pantanal, la propiedad visitada por Leonardo DiCaprio en la región de Miranda, Onçafari desarrolla iniciativas de investigación, ecoturismo, reintroducción de animales, prevención de incendios y protección de áreas naturales. La organización comenzó a trabajar en el bioma en 2011, con el jaguar como foco principal.

Los huéspedes pueden participar en recorridos en vehículos de safari y conocer las técnicas utilizadas para localizar y monitorear a los animales. Los guías también explican el papel de los grandes depredadores y las normas para observarlos sin alterar su comportamiento.

2. Projeto Arara Azul

Creado en 1990, el Projeto Arara Azul monitorea nidos y estudia la reproducción del guacamayo jacinto y de otras aves. En la misma propiedad, los visitantes pueden observar las aves en libertad y acompañar parte del trabajo de campo. El Instituto Arara Azul también ofrece información sobre actividades de observación en otros puntos del Pantanal Sur.

3. Instituto Homem Pantaneiro y Serra do Amolar

En la Serra do Amolar, el Instituto Homem Pantaneiro trabaja en la protección de áreas naturales, el apoyo a las comunidades y la prevención y el combate de incendios. A través del programa Amolar Experience, los viajeros pueden participar en itinerarios por reservas privadas y otras zonas del Pantanal. Las experiencias pueden incluir navegación, caminatas, observación de fauna y visitas previamente acordadas a comunidades locales.

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