Frontier Airlines anunció su llegada por primera vez a Sudamérica y eligió a Colombia como puerta de entrada, al considerar que es uno de los mercados aéreos más importantes y con mayor potencial de la región.

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La aerolínea estadounidense comenzará operaciones con vuelos directos desde Orlando hacia Bogotá, Medellín y Cartagena, con 14 frecuencias semanales que llegarán a 15 cuando la ruta a Bogotá opere diariamente.

Daniel Camejo, vicepresidente de Frontier Airlines, explicó que Orlando fue escogida como punto de conexión por su atractivo turístico, la presencia de colombianos en esa zona y las posibilidades de conexión con otros destinos de Florida, como Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach.

Desde Orlando, los viajeros también podrán acceder a más de 50 destinos operados por la compañía.

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La aerolínea considera que estas tres rutas son apenas el inicio de su presencia en Colombia. Si la demanda responde a las expectativas, Frontier estudia ampliar sus operaciones hacia otras ciudades del país.

Frente a la competencia de bajo costo, la compañía busca diferenciarse mediante una experiencia de viaje más completa.

Entre sus novedades están la instalación de wifi con Starlink en toda su flota para 2027, nuevos asientos de primera clase y mejoras en su programa de fidelidad. Además, destaca que Bogotá podría convertirse en un punto clave para su expansión regional.

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