A quienes más les favorece que suba el dólar en Colombia es a los exportadores y a quienes reciben ingresos en esta moneda, porque al cambiar sus dólares por pesos obtienen más dinero.

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También puede beneficiar a algunos sectores que reciben pagos desde el exterior.

El dólar volvió a superar los $3.200 en Colombia. Este miércoles 23 de septiembre de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó en $3.208,66, lo que representa un aumento de $16,13 frente a los $3.192,53 del martes. La variación diaria fue de 0,51 %.

El repunte se produce después de que la divisa alcanzara niveles cercanos a $3.072 durante septiembre y posteriormente iniciara una recuperación.

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Sin embargo, frente al comienzo del mes, cuando la TRM estaba en $3.213,97, el dólar todavía registra una caída acumulada aproximada de 0,17 %.

En casas de cambio, el precio de venta llegó a $3.325 en Cali, $3.300 en Cartagena, $3.230 en Pereira, $3.225 en Cúcuta, $3.224 en Bogotá y $3.201 en Medellín.

Para esta semana, el comportamiento dependerá de factores internacionales, entre ellos la reunión entre Estados Unidos y China, la situación en Medio Oriente y el precio del petróleo.

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