La Dian aclaró que los contribuyentes de todo Colombia que tengan obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias en mora podrán acceder a una reducción significativa de las sanciones, de acuerdo con las medidas establecidas en el Decreto 1419 de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

El beneficio aplica a deudas que se encontraban en mora al 10 de agosto de 2026.

Para acceder, el contribuyente debe pagar el 100 % de la obligación principal, cancelar los intereses moratorios calculados con una tasa de 4,5 % anual y pagar únicamente el 15 % de la sanción y su actualización.

Por ejemplo, si una persona debe $10 millones de impuesto, tiene una sanción de $2 millones y además debe intereses, deberá pagar los $10 millones completos y los intereses bajo la tasa establecida. Sin embargo, de los $2 millones de sanción solo tendría que cancelar $300.000.

Lee También

La Dian precisó que, aunque el decreto fue expedido dentro de las medidas de emergencia por el terremoto, la reducción de sanciones y otros mecanismos tributarios tienen alcance nacional.

También se contemplan terminaciones por mutuo acuerdo, conciliaciones de procesos y beneficios para quienes deben corregir o presentar declaraciones.

Las facilidades de pago abreviadas, en cambio, están dirigidas a deudores ubicados en municipios afectados por el terremoto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.