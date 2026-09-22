Por: CENET

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Sobre las 9:30 a.m., el dólar en Colombia registra un precio promedio de $3.204,75 frente a una TRM vigente de $3.192,53, lo que refleja un aumento de $12,22 equivalente a una variación de 0,38%. La divisa abre la jornada en $3.205,00, alcanza un máximo de $3.210,00 y un mínimo de $3.193,80.

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El índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de monedas internacionales, se ubica en 100,253 puntos, con un incremento de 0,10%. En América Latina, el dólar se negocia en $17,2437 frente al peso mexicano con una variación de 0,13%, en 5,1211 reales frente al real brasileño con un aumento de 0,24%, en 943,99 pesos frente al peso chileno con una caída de 0,55% y en 3,356 soles frente al sol peruano con una variación marginal de 0,02%.

(Vea también: Dólar hoy en Colombia reaccionó con subida a decisión que se tomó EE. UU. y que no pasaba desde 2023)

En Estados Unidos, la administración Trump propone establecer con China un mecanismo bilateral de notificación sobre inteligencia artificial, que permitiría a ambos países alertarse ante incidentes relacionados con esta tecnología que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional. La iniciativa se discute antes de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Washington, en un contexto de tensiones comerciales y tecnológicas.

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En México, las ventas minoristas crecen 1,8% anual en julio, desacelerándose frente al 2,7% registrado en junio. El avance se explica por mayores ventas de artículos de salud y electrodomésticos, mientras que se reportan caídas en comercio electrónico, alimentos y supermercados.

En Colombia, las importaciones alcanzan US$7.968,1 millones en julio de 2026, con un crecimiento de 22,9% anual. El aumento se concentra en manufacturas, combustibles y productos agropecuarios, con China y Estados Unidos como principales orígenes. El déficit comercial se amplía a US$2.797,8 millones en julio y acumula US$11.042 millones entre enero y julio.

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