Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia registró un fuerte repunte este jueves y cerró en $3.162,55, lo que representó un alza de +$39,22 (+1,26 %) frente al dato del miércoles ($3.123,33).

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La jornada presentó una intensa presión compradora de principio a fin. La tasa de cambio abrió al alza en $3.130, marcó un mínimo intradiario de $3.119,01 y trepó con fuerza hasta alcanzar un máximo de $3.173,90.

De acuerdo con JP Tactical, tras dos semanas de consolidación lateral, la divisa logró romper el techo de resistencia técnica que venía monitoreándose, confirmando la salida del rango previo.

Por su parte, analistas de Global66 destacaron que el mensaje de la Reserva Federal (que dejó abierta la puerta a nuevos incrementos de tasas) sumado a rendimientos del bono del Tesoro a 10 años por encima del 5 % podría llevar a que las posiciones vendidas de no residentes se reviertan, impulsando la cotización hacia el rango de $3.150 – $3.200.

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Entre tanto, el Índice DXY operó prácticamente plano en 100,24 unidades (-0,01 %), consolidándose por encima de la cota de los 100 puntos.

Petróleo cede terreno tras anuncios de restablecimiento operativo

En los mercados internacionales de materias primas, los precios del crudo hilaron su segunda jornada consecutiva de corrección a la baja, moderando el soporte sobre las divisas emergentes.

El petróleo Brent cayó un 0,96 % hasta los US$104,81 por barril (cediendo hacia la zona de US$103) y el WTI retrocedió un 0,38 %, situándose en US$102,04 por barril.

El alivio en las cotizaciones respondió al anuncio de Arabia Saudita sobre la restauración de la mitad de la capacidad de su oleoducto Este-Oeste en cuestión de días, sumado a la oferta de transferencias de crudo de buque a buque cerca de Omán para mitigar temores de desabastecimiento.

Analistas prevén inflación del 6,8 % a fin de año y alza en la tasa del BanRep hasta 12,25 %

En el plano macroeconómico interno, los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República revelaron un deterioro en las proyecciones de los expertos para el cierre de 2026.

Los analistas proyectan que la inflación continuará escalando en lo que resta del año hasta ubicarse cerca del 6,8 % en diciembre de 2026, la expectativa más elevada registrada desde finales de 2023.

En respuesta a las presiones inflacionarias, el mercado anticipa nuevos incrementos en la tasa del Banco de la República, estimando que escalará hasta el 12,25 % a fin de año, nivel en el que se mantendría hasta abril de 2027 antes de iniciar un ciclo paulatino de recortes hacia el 9,25 % en el horizonte de 24 meses.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,10 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,410 % desde los 12,390 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,674 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,675 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,616 %; la jornada anterior en 12,579 %.

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