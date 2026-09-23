Cuando una persona busca comprar un televisor nuevo es común encontrarse con términos como OLED, Mini LED, QLED o LED, pero no siempre resulta sencillo entender qué significa cada uno y qué diferencias existen entre ellos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Qué tamaño de TV comprar? Guía para elegir el televisor ideal según el espacio)

En particular, Mini LED y OLED se han convertido en dos de las tecnologías más llamativas para quienes buscan una buena calidad de imagen. Sin embargo, funcionan de manera diferente y cada una tiene características que pueden resultar más convenientes dependiendo del lugar donde se vaya a utilizar el televisor y del tipo de contenido que se consuma.

¿Qué es un televisor OLED?

OLED significa Organic Light-Emitting Diode y tiene una diferencia fundamental frente a los televisores LCD con retroiluminación LED: cada píxel puede emitir su propia luz.

Lee También

Esto permite apagar completamente determinados píxeles cuando una escena necesita mostrar negro. Por esa razón, los televisores OLED pueden ofrecer negros muy profundos y un contraste muy alto.

Además, al poder controlar cada píxel individualmente, un OLED puede mostrar un objeto muy brillante sobre un fondo negro sin que aparezca con tanta facilidad el llamado efecto halo o ‘blooming’, que consiste en un resplandor alrededor de elementos luminosos.

Dentro de los televisores OLED existen, además, tecnologías como WOLED y QD-OLED, que utilizan diferentes métodos para producir los colores. Por eso, tampoco todos los OLED ofrecen exactamente el mismo rendimiento.

¿Qué es Mini LED?

Mini LED no es un tipo de píxel como OLED. Se trata de una tecnología de retroiluminación utilizada en televisores LCD.

La diferencia está en que utiliza una gran cantidad de LED de menor tamaño distribuidos detrás del panel. Estos se organizan en diferentes zonas que pueden apagarse o reducir su intensidad mediante un sistema conocido como atenuación local o local ‘dimming’.

Al contar con muchas zonas de iluminación independientes, un televisor Mini LED puede controlar mejor qué partes de la pantalla necesitan más o menos luz que un televisor LED convencional.

Esto permite conseguir negros más profundos y un contraste considerablemente superior al de muchos televisores LED tradicionales. Sin embargo, la luz procede de una retroiluminación ubicada detrás del panel y no de cada píxel individual, como ocurre en OLED.

Mini LED vs. OLED: ¿cuál tiene mejor calidad de imagen?

OLED tiene ventaja cuando se busca el nivel de negro y el contraste más precisos. Como sus píxeles pueden apagarse individualmente, las zonas negras no necesitan recibir iluminación.

Mini LED puede acercarse bastante a ese resultado gracias a la atenuación local, pero no puede controlar la luz con la misma precisión entre cada píxel. Por eso, en determinadas escenas puede aparecer un pequeño halo alrededor de objetos brillantes sobre fondos oscuros.

Esto puede notarse especialmente con elementos como subtítulos blancos sobre una imagen predominantemente negra. La cantidad de zonas de atenuación ayuda, pero tener más zonas no garantiza por sí solo una mejor imagen, porque también influye la forma en que el televisor administra esa iluminación.

¿Cuál es más brillante: Mini LED u OLED?

En términos generales, Mini LED suele tener ventaja en brillo, especialmente cuando se muestra una gran parte de la pantalla con contenido luminoso.

Esto puede ser importante si el televisor estará ubicado en una habitación con mucha luz natural, porque una pantalla más brillante puede facilitar la visualización durante el día.

Los OLED actuales han mejorado considerablemente su nivel de brillo frente a generaciones anteriores, por lo que ya no se puede asumir que todos los OLED sean poco brillantes. Aun así, los televisores LCD con retroiluminación Mini LED mantienen una ventaja, especialmente en brillo sostenido de pantalla completa.

¿Cuál dura más: OLED o Mini LED?

Esta es una de las preguntas más frecuentes y requiere una explicación.

Los televisores OLED tienen riesgo de ‘burn-in’, también conocido como retención permanente de imagen. Puede aparecer cuando determinados elementos estáticos permanecen durante periodos muy prolongados y repetidos en la pantalla.

Eso no significa que un OLED vaya a presentar necesariamente este problema durante un uso normal. Las pruebas realizadas sobre televisores OLED muestran que el riesgo aumenta especialmente cuando se mantienen elementos estáticos durante miles de horas, como logotipos, barras informativas o interfaces que permanecen constantemente en el mismo lugar.

Los televisores Mini LED no presentan este mismo riesgo de burn-in asociado a los píxeles OLED. Sin embargo, eso no significa que sean inmunes al desgaste: la retroiluminación y otros componentes también pueden degradarse con el tiempo.

Entonces, ¿qué TV comprar: Mini LED u OLED?

OLED puede resultar especialmente atractivo para quienes buscan negros profundos, alto contraste y una imagen muy precisa en habitaciones oscuras, además de para quienes juegan y valoran mucho la respuesta rápida.

Mini LED puede ser una alternativa interesante para quienes tienen una habitación muy iluminada, buscan mucho brillo o prefieren evitar el riesgo de ‘burn-in’ asociado con el uso prolongado de imágenes estáticas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.